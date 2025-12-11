Austria interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani

Austria a adoptat o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani. Coaliția conservatoare formată din trei partide de centru, OVP, SPO și Neos, afirmă că legea reprezintă un „angajament clar față de egalitatea de gen”, dar criticii susțin că aceasta va alimenta sentimentele anti-musulmane în țară și ar putea fi neconstituțională, anunță BBC.

Măsura se va aplica fetelor din școlile publice și private. În 2020, o interdicție similară privind purtarea vălului de către fetele sub 10 ani a fost anulată de Curtea Constituțională, deoarece viza în mod specific musulmanii.

Dacă un elev încalcă interdicția, acesta trebuie să participe la o serie de discuții cu autoritățile școlare și cu tutorii săi legali. În cazul în care încălcările se repetă, agenția pentru protecția copiilor și tinerilor trebuie să fie notificată.

Ca măsură extremă, familiile sau tutorii pot fi amendați cu până la 800 de euro.

Membrii guvernului spun că este vorba despre împuternicirea fetelor tinere, argumentând că este pentru a le proteja „de opresiune”.

Înainte de vot, liderul parlamentar al partidului liberal Neos, Yannick Shetty, a declarat că „nu este o măsură împotriva unei religii. Este o măsură pentru a proteja libertatea fetelor din această țară” și a adăugat că interdicția ar afecta aproximativ 12.000 de copii.

Partidul de opoziție de extremă dreapta din Austria, FPO, care a votat în favoarea interdicției, a declarat că aceasta nu este suficientă. Partidul a descris interdicția ca fiind „un prim pas”, care ar trebui extins pentru a include toți elevii și personalul școlar.

„Este necesară o interdicție generală a vălurilor în școli; islamul politic nu are ce căuta aici”, a declarat Ricarda Berger, purtătorul de cuvânt al FPO pentru familie.

O măsură controversată

Sigrid Maurer, din opoziția Verzilor, a calificat noua lege ca fiind „în mod clar neconstituțională”. Comunitatea islamică oficială din Austria, IGGO, a declarat că interdicția încalcă drepturile fundamentale și va diviza societatea. Într-o declarație publicată pe site-ul său web, aceasta a afirmat că „în loc să le ofere copiilor putere, ei vor fi stigmatizați și marginalizați”.

IGGO a declarat că va examina „constituționalitatea legii și va lua toate măsurile necesare”.

„Curtea Constituțională a decis deja în mod categoric în 2020 că o astfel de interdicție este neconstituțională, deoarece vizează în mod specific o minoritate religioasă și încalcă principiul egalității”, a declarat IGGO.

Guvernul susține că a încercat să evite acest lucru.

„Va fi acceptată de Curtea Constituțională? Nu știu. Am făcut tot ce am putut”, a declarat Shetty.

O perioadă de probă pentru sensibilizarea opiniei publice va începe în februarie 2026, interdicția intrând în vigoare în septembrie anul viitor, la începutul noului an școlar.

Editor : C.A.