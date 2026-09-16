Cristina Trăilă a ajuns la DNA Iași, pentru dosarul Fănel Bogos: „Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri”

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a ajuns miercuri dimineață la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi. Ea a declarat jurnaliştilor că a cerut să fie audiată.

„Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri. Este declaraţia mea, este solicitarea mea. Urmează să dau declaraţia şi după aceea am să vă comunic şi dumneavoastră”, a spus Trăilă, citată de Agerpres.

Procurorii DNA au dispus, la finalul lunii august, urmărirea penală faţă de Trăilă, pe atunci secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu (fostul şef al PNL Vaslui - n.r.) de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui.

„Scopul urmărit ar fi fost obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. şi pentru societatea deţinută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum şi în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societăţii”, preciza DNA.

Ulterior, Trăilă şi-a anunţat demisia din funcţia de la Guvern.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în 28 august, că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos, care are legătură cu ancheta în care este implicată Cristina Trăilă.

„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc. (...) Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut, dacă a fost o problemă pertinentă, am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună, am căutat să o promovez, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, dacă nu mi s-au părut chestiuni care sunt fezabile, nu le-am dat curs. Şi asta s-a întâmplat şi în această discuţie. Prin urmare, nu e o chestiune de a regreta o întâlnire. Sigur, e păcat că oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta este responsabilitatea lor. Eu consider că am procedat corect. A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, a spus Bolojan.

El a mai menţionat că nu a fost chemat la DNA în acest dosar şi nu vede de ce ar trebui să se întâmple acest lucru.

Editor : M.B.