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Serviciile de ambulanţă din 17 județe nu au finanțare pentru septembrie. Lider sindical: Încercăm să sensibilizăm preşedintele României

Data publicării:
Ambulanță România
Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Încercăm să sensibilizăm preşedintele României” „O strategie pe partea de urgenţă” Criză fără precedent

Serviciile de ambulanță din 17 județe nu au finanțarea necesară pentru luna septembrie, potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Ministerul Sănătății încearcă să acopere cheltuielile materiale dintr-un fond pentru situații critice, iar sindicaliștii cer o rectificare bugetară pentru trimestrul IV.

Pe lista întocmită de Federaţie figurează, fără finanţare necesară pentru luna septembrie, serviciile de ambulanţă din Argeş, Bacău, Bistriţa Năsăud, Braşov, Brăila, Caraş Severin, Călăraşi, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Teleorman, Timiş, Tulcea dar şi alte judeţe.

„Din păcate, în această perioadă serviciile de ambulanţă trec printr-o perioadă critică din punctul de vedere al bugetului care ar fi trebuit să fie asigurat de către guvern, de bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, cel puţin la nivelul anului trecut şi repartizat pe trimestre, pe cele patru trimestre.

Având în vedere că anul 2026 s-a prevăzut de la început cu restricţii şi cu limitări şi cu economii, s-a împărţit un buget mult mai mic, ceea ce a făcut ca în cursul anului serviciile de ambulanţă să fie silite să facă transfer din trimestrele care urmau în trimestrul care aveau probleme financiare pentru a se desfăşura activitatea în condiţii bune. Ne-am trezit în cursul lunii august, deşi am avut speranţe că va fi o rectificare bugetară, că nu avem guvern care să poată să facă o rectificare de buget prin ordonanţă de urgenţă, ne-am trezit în luna august, cum spuneam, că o parte de aproximativ 17 servicii de ambulanţă nu mai au buget necesar pentru a acoperi luna septembrie.

Nici trimestrul trei nu e acoperit în cele 17 servicii de ambulanţă cu buget care ar fi trebuit să fie repartizat. Analiza am făcut-o la şedinţa trimestrială de la începutul lunii septembrie, unde s-a arătat foarte clar că sunt câteva, aproximativ 17 judeţe, care au probleme", a explicat Gheorghe Chiş, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, potrivit News.ro. 

„Încercăm să sensibilizăm preşedintele României”

Banii de salarii pentru angajaţii de la Ambulanţă, asiguraţi până în luna noiembrie, inclusiv. Pentru partea de materiale sanitare, medicamente, reparaţii, combustibil, necesare serviciilor de ambulanţă Federaţia Sindicală Ambulanţa a depus la Ministerul Sănătăţii o solicitare de suplimentare de buget cu o sumă undeva între 90.000 şi 100.000 de lei.

„Noi am făcut demersuri la Ministerul Sănătăţii. De fapt, am avut reprezentanţii Ministerului Sănătăţii la şedinţa trimestrială şi au adus clarificări că, da, într-adevăr, cunosc situaţia. Pe partea de buget de cheltuieli salariale s-a asigurat inclusiv pe luna noiembrie, adică acolo s-au dat nişte bani care erau rezervaţi pentru un echilibru, rămânând descoperită doar luna decembrie. Pe partea de cheltuieli materiale, şi aici la ambulanţă e combustibilul, reparaţii, service, aparatură medicală, ambulanţe, materiale sanitare, medicamente, că nu putem una fără alta, aici avem o mare problemă şi, cum spuneam, din analiză au ieşit cele 17 servicii de ambulanţă care nu au buget suficient pe luna septembrie.

Ce va fi în trimestrul patru, avem aşteptări ca să avem guvern şi să avem o rectificare. Altfel nu va fi prea bine, prea roz, situaţia, să mă pronunţ aşa, din jumătatea lui octombrie încolo.

Încercăm să sensibilizăm preşedintele României, în primul rând, că Guvern nu avem, să zicem, cu puteri depline, şi politicienii din România, că trebuie să facă ceva. Ieri, de exemplu, am depus la minister (n.red la Ministerul Sănătăţii) situaţia oficială şi cu propuneri de suplimentare de buget, undeva între 90 şi 100.000 de lei", a explicat acesta.

„O strategie pe partea de urgenţă”

Perioada de criză de la Ambulanţă, în luna septembrie, va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătăţii, special prevăzute pentru astfel de situaţii. Este însă nevoie urgent de rectificare bugetară astfel încât să fie asigurată finanţarea pentru trimestrul patru al acestui an.

„Noi am avut o strategie pe partea de urgenţă de câţiva ani încoace, de vreo 6-7 ani, în care am convenit cu Direcţia de Medicină de Urgenţă şi cu Direcţia Buget ( n.red din cadrul Ministerului Sănătăţii) ca, la momentul în care se fac repartizările de buget pe serviciile de ambulanţă, să se facă cu o rezervă păstrată la nivel de minister pentru situaţii critice, pentru că pot apărea lucruri imprevizibile care vor trebui rezolvate şi dacă nu ai buget rectificat, n-ai nicio sursă din care să poţi să echilibrezi într-un anumit moment de criză, ar fi o mare problemă. Asta ne-a ajutat. Există acolo un fond strict pentru urgenţă cu care noi, la momentul de criză, până se rectifică bugetul, să putem să scoatem acele servicii de ambulanţă din momentul de criză.

Dar există rezerva în care se face decontul pe unele facturi sau proforme, cheltuieli care se impun a fi făcute în cursul lunii septembrie pentru a nu se bloca activitatea, iar la sfârşitul lunii septembrie, cu înţelegerea celor care asigură servicii de combustibil, reparaţii, să aibă înţelegerea ca la sfârşitul lunii septembrie să se facă decontul de către Ministerul Sănătăţii. Deci din punctul de vedere al lunii septembrie eu zic că, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, vom ieşi din perioada de criză.

Dar dacă în trimestrul patru, deci dacă nu vom avea un guvern, să ştiţi că în trimestrul patru va fi o mare nevoie. Există, într-adevăr, un 10% rezervat, că nu ai voie să transferi din trimestrul patru, să rămâi cu zero lei, transferi în bugetele trimestriale anterioare. Există prin Legea bugetului de stat obligatoriu să fie rezervat 10% din bugetul care a fost alocat pe trimestrul patru, nu e sumă mare, la care se adaugă acele rectificări bugetare în funcţie de necesar. Aşa că nu ne-am panica nici chiar cu 1 octombrie, să zicem prin absurd, că avem acei 10% din trimestrul patru, dar e vorba de totuşi de trei luni şi începe perioada de iarnă. Deci cheltuielile de regulă sunt mari şi pe partea de trimestrul patru. Aşa că noi asta vrem să sensibilizăm. Trebuie făcut ceva", a precizat Gheorghe Chiş.

Criză fără precedent

O criză fără precedent la serviciile de Ambulanţă. Dacă nu se va face rectificare bugetară, scenariul poate fi unul nedorit, în care ambulanţele să nu mai poată efectua anumite misiuni de transfer al pacienţilor, de exemplu.

„N-am mai avut o criză aşa pronunţată pe un termen lung şi fără o garanţie imediată că se rezolvă. Că dacă am avea un guvern, ştiu eu, facem presiuni şi în două zile iese ordonanţa şi se alocă o sumă oarecare. Şi dacă se fac trei rectificări bugetare până la sfârşitul anului. Dar s-a mai întâmplat.

Dar imaginaţi-vă că noi în condiţiile respective va trebui să gestionăm foarte bine lucrurile. Adică, în primul rând, să asigurăm urgenţele gradul zero, cod roşu, ca să mă pronunţ tehnic, pentru că acolo e vorba de viaţă şi moarte. Celelalte, transporturi, transferuri, cu părere de rău, nu vor putea fi onorate. Sigur, asta-i o strategie pe un termen scurt în condiţiile în care se ajunge la un blocaj de tot, financiar.

Noi încercăm să echilibrăm lucrurile, dar e foarte greu ca să decizi. Ştiţi cum e? Să iei o decizie: aici pleacă, aici nu pleacă. Pentru că, mai ales că în zilele de acum nu prea corespund simptomele cu diagnosticul, să zici ca şi pe vremuri. Nu, trăim în vremuri grele, în care, dintr-o simplă durere neglijată, se poate ajunge la deces.

Sunt lucruri grave, eu nu ştiu de ce şi nu înţeleg de ce politicienii nu gândesc lucrurile acestea. De ce nu privesc lucrurile pentru ţara asta aşa cum e ea? Pentru cetăţenii români?", a mai declarat  Gheorghe Chiş, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa din România.

Editor : C.S.

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