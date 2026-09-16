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Siegfried Mureşan: PNL „nu va accepta orice Guvern”. Vrem să continue reformele Cabinetului Bolojan

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Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Elena Covalenco
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan reiterează că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, însă subliniază că liberalii nu vor accepta orice Guvern, ci unul care să continue reformele Cabinetului Bolojan.

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„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern. Şi Guvernul condus de PSD - Ciolacu a avut puteri depline, însă a dus deficitul la nivelul record de 9,3%, a împins România aproape de retrogradarea în categoria 'junk', a blocat PNRR-ul şi a pus în pericol accesul ţării la fondurile europene.

Guvernul condus de Ilie Bolojan, deşi a funcţionat în regim de interimat în ultimele luni, a deblocat fondurile din PNRR, a redus deficitul, a accelerat absorbţia fondurilor de coeziune şi a îndepărtat riscul retrogradării României în categoria 'junk'”, a scris, miercuri, Mureşan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, liberalii îşi doresc un Executiv care să continue reformele Guvernului Bolojan.

„Vrem un Guvern cu puteri depline, dar unul care să continue reformele Guvernului Bolojan, nu să revină la risipa guvernării Ciolacu”, a transmis el.

Siegfried Mureşan a fost propunerea PNL, USR şi UDMR pentru a ocupa funcţia de premier.

Editor : C.L.B.

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