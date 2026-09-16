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O instanţă sud-coreeană cere Coreei de Nord să plătească 32,5 milioane de dolari despăgubiri pentru distrugerea unui birou comun

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coreea de nord si coreea de sud
O instanţă sud-coreeană cere Coreei de Nord să plătească 32,5 milioane de dolari despăgubiri pentru distrugerea unui birou comun. Foto: Profimedia
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O instanţă sud-coreeană a cerut miercuri Coreei de Nord să plătească Coreei de Sud 44,626 miliarde de woni (32,5 milioane de dolari) despăgubiri pentru demolarea în anul 2020 a unui birou de legătură intercoreean, un incident care a exacerbat deteriorarea relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Tribunalul din Seul a decis în favoarea guvernului sud-coreean şi a acceptat aproape în integralitate plângerea acestuia, în primul proces deschis de guvernul de la Seul împotriva Phenianului. Instanţa a anunţat doar verdictul, fără nicio motivare a acestuia.

Seulul nu are însă niciun mijloc de a impune Phenianului să accepte o asemenea sentinţă şi nici să-i plătească despăgubiri. Mai mult, hotărârea instanţei sud-coreene riscă să provoace o reacţie negativă din partea Coreei de Nord, cu posibile repercusiuni asupra eforturilor de reconciliere iniţiate de noul preşedinte sud-coreean Lee Jae Myung, scrie Agerpres.

Ministerul Unificării de la Seul a deschis procesul în iunie 2023 şi a cerut compensaţii din partea Phenianului pentru demolarea biroului de legătură decisă unilateral de Coreea de Nord.

Amplasat în oraşul nord-coreean Kaesong şi deschis în 2018, acel birou a servit drept canal de comunicare şi cooperare între cele două Corei şi a simbolizat apropierea lor.

Coreea de Nord l-a demolat pe 16 iunie 2020, acuzând propaganda împotriva regimului de la Phenian întreprinsă de activişti sud-coreeni, care lansau manifeste peste graniţă.

Deşi preşedintele american Donald Trump a avut în primul său mandat două întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relaţiile intercoreene s-au deteriorat după summitul Trump-Kim desfăşurat la Hanoi în 2019. Coreea de Nord a continuat să-şi dezvolte arsenalul nuclear şi de rachete balistice şi consideră Coreea de Sud un "stat ostil".

Editor : A.P.

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