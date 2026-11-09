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Trump recunoaşte că politica sa privind deportările a fost „prea dură” şi face o ofertă democraților

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Donald Trump.
Donald Trump, în Biroul Oval. Foto: Profimedia
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Trump vrea un acord cu democrații Donald Trump insistă că războiul cu Iranul a fost câştigat 

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” a postului CBS, difuzat duminică, că politica sa privind deportările a fost „prea dură” şi s-a oferit să încheie un acord privind imigraţia cu democraţii, ca o concesie în urma înfrângerii dezastruoase suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Trump a recunoscut că măsurile agresive împotriva imigranţilor i-au afectat imaginea politică şi a declarat că este deschis la o soluţie care să permită unor imigranţi fără documente să rămână în SUA.

Trump a fost întrebat de Ross Douthat în cadrul „60 Minutes” dacă politica sa de deportări a mers prea departe.

„Cred că a fost prea dură. Cred că s-ar putea să fie prea dură, da. Şi mulţi oameni ar spune că e grozavă. Dar mulţi oameni consideră că e prea dură”, a spus el. 

Declaraţiile preşedintelui au reprezentat o recunoaştere neobişnuit de sinceră a faptului că una dintre politicile definitorii ale celui de-al doilea mandat al său devenise o povară politică. Totuşi, acestea păreau să fie în contradicţie cu decizia sa de vineri de a-l numi pe Stephen Miller, arhitectul politicii sale de înăsprire a măsurilor împotriva imigraţiei, în funcţia de şef de cabinet al Casei Albe.

De când Trump s-a întors la putere, raidurile de amploare ale Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) la locurile de muncă, în locuinţe şi în spaţiile publice au prins în capcană persoane fără antecedente penale, au despărţit familii şi au răspândit frica în rândul comunităţilor de imigranţi.

Agenţii federali au împuşcat mortal doi cetăţeni americani, Renee Good şi Alex Pretti, în timpul unor operaţiuni desfăşurate la Minneapolis la începutul acestui an.

Trump vrea un acord cu democrații

Preşedintele a susţinut că politica sa „a ajutat şi a dăunat în acelaşi timp”, întrucât oamenii i-au acordat un „10+ pentru închiderea graniţei” şi „note foarte mari pentru eliminarea celor răi”, potrivit News.ro.

Dar a recunoscut: „Sunt afectat pentru că am luat şi oameni care aveau locuri de muncă bune, care au comis o singură încălcare sau o singură abatere de la lege, şi anume faptul că au intrat ilegal în ţară”.

Trump a adăugat că în ţară există opinii contradictorii cu privire la faptul dacă imigranţii fără documente ar trebui deportaţi sau ar trebui să li se permită să rămână dacă lucrează şi plătesc impozite.

El a spus că unii oameni consideră că „ar trebui să li se permită să rămână dacă sunt oameni de treabă care lucrează într-o firmă de amenajări peisagistice” şi „în unele cazuri, plătesc impozite”.

Donald Trump a declarat că este de părere că se poate ajunge la un acord cu democraţii, care să permită unor rezidenţi fără documente aflaţi de mult timp în ţară să rămână, continuând în acelaşi timp expulzarea persoanelor condamnate pentru infracţiuni grave. El a propus să se vizeze ucigaşii, violatorii şi traficanţii de droguri, oferind în acelaşi timp o soluţie pentru persoanele care se află în ţară de 10 sau 15 ani.

„Să-i lăsăm pe cei care se află aici, şi care, în unele cazuri, sunt aici de 10 sau 15 ani, să ajungă la o înţelegere în favoarea lor”, a spus el.

El a descris propunerea ca fiind ceva ce ar putea fi negociat, afirmând: „Cred că este ceva care se poate realiza efectiv”.

Trump a sugerat că democraţii sunt deschişi la un compromis, afirmând că unii dintre ei l-au contactat deja. Întrebat dacă ar putea să se abţină de la jigniri timp de şase luni pentru a asigura un acord, el a răspuns: „Foarte uşor”.

Donald Trump insistă că războiul cu Iranul a fost câştigat 

Trump a dat vina, de asemenea, pe războiul cu Iranul şi pe preţurile ridicate la benzină pentru o mare parte din înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, fiind de acord cu o evaluare a vicepreşedintelui său, JD Vance, potrivit căreia conflictul a fost un factor major. El a menţionat, de asemenea, ceea ce a descris ca fiind o aversiune crescândă faţă de Israel.

El a susţinut, totuşi, că operaţiunea militară a fost justificată şi a afirmat că ar lua din nou aceeaşi decizie. „Răspunsul meu este un «da» categoric, pentru că nu putem permite Iranului să deţină o armă nucleară”, a spus el.

Trump a insistat că războiul a fost câştigat şi a prezis că Teheranul va ajunge, în cele din urmă, să negocieze un acord. El a recunoscut că operaţiunea militară s-ar putea să nu fi fost populară pe termen scurt, afirmând: „Cred că, din punct de vedere istoric, aceasta va fi o decizie foarte bună. Este o decizie bună pentru astăzi şi pentru mâine? Poate că nu”.

El a afirmat că nu intenţionează să escaladeze conflictul după alegerile de la jumătatea mandatului.

În ceea ce priveşte economia, preşedintele a recunoscut că administraţia sa nu a reuşit să-şi comunice eficient realizările, în ciuda afirmaţiilor repetate că cifrele privind ocuparea forţei de muncă, investiţiile şi piaţa bursieră se aflau la niveluri record. „Cred că a fost o comunicare defectuoasă, poate din partea mea”, a spus el.

Trump s-a arătat deschis la ideea unor măsuri de protecţie în domeniul inteligenţei artificiale, deşi anterior susţinuse ideea ca companiile din domeniul tehnologiei să se autoreglementeze, în loc să se impună restricţii guvernamentale drastice.

„Nu mă deranjează măsurile de protecţie. Dar nu vreau să ne punem într-o poziţie de inferioritate”, a declarat el pentru emisiunea „60 Minutes”. 

Editor : C.L.B.

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