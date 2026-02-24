Rusia a susținut, în fața Consiliului Drepturilor Omului al ONU, că a fost nevoită să lanseze „operațiunea militară specială” în Ucraina pentru a contracara „rusofobia” și „revizionismul istoric” din Europa. Declarațiile au fost făcute la patru ani de la declanșarea invaziei, numită „operațiune militară specială” .

Rusia a fost „nevoită” să iniţieze „o operaţiune militară specială” în Ucraina în urmă cu patru ani ca urmare a faptului că guvernul naţionalist ucrainean „a încercat să distrugă tot ce ţinea de istoria şi cultura rusă”, a declarat marţi adjunctul ministrului rus de externe Dmitri Liubinski la ONU.

Într-o intervenţie în faţa Consiliului Drepturilor Omului al ONU, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invadarea Ucrainei, Liubinski a subliniat că guvernul naţionalist de la Kiev „a început un război împotriva propriului popor”.

Oficialul rus a adăugat că „rusofobia” s-a extins în întreaga Europă, ceea ce, a avertizat el, produce „noi spirale de xenofobie şi discriminare”.

„Nu putem închide ochii atunci când au loc încălcări ale drepturilor omului în Ucraina, în Ţările Baltice, în Republica Moldova şi în multe ţări occidentale”, a declarat viceministrul rus de externe, care a afirmat că în Europa există un „revizionism istoric”.

„Europa, care a suferit atât de multe pierderi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, apără astăzi agresiunea istorică, distruge memoriale şi centre de comemorare care îi onorează pe cei care au luptat împotriva naziştilor”, a susţinut Liubinski.

De asemenea, a subliniat că sancţiunile internaţionale, ca măsură de presiune pentru a impune idei, „la final nu avantajează pe nimeni şi ajung să submineze stabilitatea economică şi politică a celor care le impun”.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Drepturilor Omului în 2022 din cauza invaziei din Ucraina, deşi poate să participe ca membru observator la dezbateri, însă fără drept de vot sau de a prezenta rezoluţii.

