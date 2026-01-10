Predecesorul lui Kirilo Budanov în funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, era cunoscut drept a doua persoană cea mai puternică din Ucraina. Cu toate acestea, el a avut mult mai puțin succes pe scena diplomatică, scriu jurnaliștii Meduza. Oficialii americani de ambele părți ale spectrului politic se săturaseră să mai aibă de-a face cu Iermak cu mult înainte de demiterea sa, în decembrie 2025. Iar negocierile directe între Ucraina și Rusia s-au împotmolit vara trecută. Acum, Budanov preia conducerea echipei de negociatori de la Kiev, în contextul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului. Ajuns în fruntea agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Budanov are o reputație excelentă drept spion de elită, este popular în rândul publicului și are contacte solide atât în SUA, cât și în Rusia.

Omul fără zâmbet

Kirilo Budanov este militar de profesie. Absolvent al Academiei Militare din Odesa, și-a început cariera în forțele speciale ale serviciului de informații militare al Ucrainei, devenind ulterior membru al Unității 2245 – o forță de comando de elită antrenată de CIA. După ce Rusia a anexat Crimeea și a declanșat un război în estul Ucrainei în 2014, Budanov a participat la raiduri pe peninsulă și a luptat în Donbas. După ce a fost rănit în luptă, CIA l-a trimis pe Budanov pentru tratament la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland.

În 2020, președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Budanov la conducerea agenției de informații militare a Ucrainei, cunoscută sub numele de Direcția Principală de Informații (HUR). În trei ani, a ajuns la gradul de locotenent general. Apoi, pe 2 ianuarie 2026, Kirilo Budanov a acceptat o nouă funcție, cea de șef de cabinet al lui Zelenski, cu doar două zile înainte de a împlini 40 de ani.

Kirilo Budanov. Foto: Profimedia

Cunoscut pentru conducerea operațiunilor îndrăznețe împotriva Rusiei în timpul invaziei pe scară largă, noul șef de cabinet al președintelui este una dintre cele mai populare figuri din Ucraina. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov din Kiev, Direcția Principală de Informații se bucura de un rating de încredere de 71% sub conducerea sa, în decembrie 2025. Alte sondaje au arătat că peste 10% dintre respondenți l-ar vota pe Budanov la alegerile prezidențiale, ceea ce îl face al treilea candidat cel mai popular după președintele Zelenski și fostul comandant suprem al armatei, Valeri Zalujnîi.

Presa menționează că Budanov este „faimos pentru privirea sa rece”, referindu-se la el ca fiind „enigmatic”, „impasibil” și „omul fără zâmbet”. Atât în țară, cât și în străinătate, numele său evocă unele dintre cele mai faimoase operațiuni de sabotaj ale Ucrainei, inclusiv asasinarea unor înalți oficiali militari și propagandiști ruși, atacurile asupra podului Kerch și Operațiunea Spiderweb (n.r. deși aceasta din urmă a fost condusă de serviciul de securitate internă al Ucrainei, SBU). Budanov însuși a recunoscut că profilul său public neobișnuit este o mișcare deliberată în „războiul informațional” împotriva Rusiei.

Negocieri în culise

Rolul lui Budanov în negocierile cu Rusia este mai puțin cunoscut, dar nu mai puțin semnificativ.

În martie 2022, la scurt timp după ce Moscova a început invazia pe scară largă a Ucrainei, HUR a stabilit primul canal de comunicare regulată cu partea rusă. Inițial, acest canal secret între adjunctul lui Budanov, Dmytro Usov, și generalul Alexander Zorin de la Serviciul de Informații Militare Rus (GRU) a fost utilizat doar pentru a coordona schimburile de prizonieri și de cadavre ale războiului. Dar, în cele din urmă, s-a dovedit a fi cea mai stabilă și eficientă linie de comunicare între părțile beligerante. (n.r. Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite au acționat, de asemenea, ca intermediari în schimburile de prizonieri.)

În mai 2022, canalul dintre Usov și Zorin a fost utilizat pentru a negocia predarea soldaților ucraineni de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol și eliberarea lor din captivitatea rusă. Acest mecanism de schimb de prizonieri a continuat să funcționeze aproape neîntrerupt pe tot parcursul războiului. În decembrie 2025, HUR a fost implicat și în eliberarea a peste 100 de prizonieri politici din Belarus, majoritatea fiind aduși în Ucraina. Autoritățile belaruse au declarat că aceștia au fost schimbați „pentru cetățeni ruși și belaruși răniți și capturați”. Printre cei eliberați se aflau cetățeni ucraineni condamnați pentru spionaj în Belarus.

Lt-General Kirilo Budanov. Foto: Profimedia Images

După ce Washingtonul a prezentat un controversat plan de pace în 28 de puncte în noiembrie 2025, Zelenski l-a inclus pe Budanov în delegația Ucrainei pentru negocierile cu administrația Trump. După ce i-a prezentat propunerea lui Zelenski la Kiev, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a zburat la Abu Dhabi pentru discuții cu oficialii ruși; Kirilo Budanov se afla deja acolo, potrivit unor surse, pentru o întâlnire secretă cu omologul său din GRU.

O sursă a informat Axios despre întâlnire, care a fost probabil una dintre multe altele. Budanov a refuzat să comenteze, declarând pentru RBC Ucraina că negocierile trebuie să rămână „în culise”, anunță Meduza.

Echipa de politică externă a președintelui Trump îl cunoaște bine pe Kirilo Budanov. Un fost oficial al administrației Trump care s-a ocupat de Rusia și Ucraina a declarat pentru Washington Post că Budanov a fost o alegere bună pentru noul șef de cabinet al lui Zelenski, deoarece este respectat de către oficialii politici și funcționarii de carieră din cadrul guvernului SUA. Această sursă a amintit, de asemenea, că Budanov a jucat un rol important în negocierile de pace de la începutul anului 2025. „Când discuți cu el despre cum se va termina războiul, probabil că este unul dintre cei mai realiști și sobri oameni”, a spus fostul oficial.

În schimb, această persoană l-a considerat pe fostul șef de cabinet al lui Zelensky și principalul negociator de pace, Andrii Iermak, ca fiind antagonic și egocentric. Considerat a doua cea mai puternică figură din Ucraina în timpul mandatului său, Iermak și-a câștigat reputația de a-i irita pe oficialii americani și de a nu înțelege realitățile politicii americane. O sursă Politico l-a descris odată ca fiind un „iritator bipartizan”.

„Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”

Având contacte stabilite atât în SUA, cât și în Rusia, Budanov se află într-o poziție unică ca negociator. Mai mult, interlocutorii săi din partea rusă – șeful GRU, Igor Kostyukov, și generalul Alexander Zorin – au făcut parte din delegația Kremlinului pentru negocierile de pace cu Ucraina, care au avut loc la Istanbul în luna mai a anului trecut.

Negocierile au marcat primele discuții directe între Rusia și Ucraina din 2022. Cu câteva luni înainte, în ianuarie 2025, Budanov avertizase parlamentarii într-o ședință cu ușile închise că însăși existența Ucrainei ar putea fi amenințată dacă negocierile pentru încheierea războiului nu vor începe până în vară.

De atunci, șeful de cabinet al lui Zelenski a declarat că perspectiva înghețării liniei frontului ca parte a unui acord de încetare a focului reprezintă o dilemă pentru Ucraina. „Pentru mine, pierderea unui milimetru pătrat din teritoriul nostru este un rezultat negativ”, a declarat el pentru ziarul italian Il Foglio în octombrie. „Dar dacă adopți alte puncte de vedere, atunci cu siguranță că evitarea a mii și mii de morți este un lucru bun”, a adăugat el.

Kirilo Budanov a declarat că Ucraina este aproape de a se confrunta cu o situație „dificilă”. FOTO: Profimedia Images

După cum observă Jamie Dettmer de la Politico, Budanov are avantajul popularității publice. Dar dacă Zelenski va fi forțat să accepte un acord de pace nefavorabil, el va trebui să-l ajute pe președinte să-l „vândă” ucrainienilor.

Pe 6 ianuarie, la patru zile după preluarea funcției de șef de cabinet, Budanov a călătorit împreună cu Volodimir Zelenski la Paris pentru discuții cu țările din „Coaliția celor dispuși”. În loc să poarte un costum în stil militar, așa cum fac de obicei oficialii ucraineni în timp de război, Budanov a purtat o jachetă uniformă cu un ecuson HUR. În urma summitului, aliații Kievului au semnat o declarație privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. Marea Britanie și Franța s-au angajat, de asemenea, să trimită forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace.

Discuțiile au continuat pe 7 ianuarie, când negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu oficialii americani pentru a discuta cea mai dificilă problemă din procesul de pace: teritoriul. Ca de obicei, Budanov a fost discret în privința întâlnirii. „Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar există deja rezultate concrete. Munca noastră continuă”, a scris el pe Telegram. „Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate.”

