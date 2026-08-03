Cu aproape doi ani înainte ca Ucraina să se confrunte cu o penurie critică de rachete Patriot, Kievul propusese Washingtonului un plan pentru producerea acestora sub licență. Oficialii ucraineni susțin că administrația americană a respins fără explicații solicitarea, iar consecințele acelei decizii se resimt astăzi, în contextul intensificării atacurilor rusești și al reducerii livrărilor de interceptoare, arată, într-o analiză, The Kyiv Independent.

Kievul a anticipat riscul dependenței de livrările americane

În timp ce administrația președintelui Donald Trump ezită să aprobe acordarea de licențe pentru producerea rachetelor Patriot în Ucraina, oficialii de la Kiev spun că această problemă ar fi putut fi rezolvată cu ani în urmă.

Potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, Ucraina încearcă de aproape doi ani să obțină dreptul de a produce local rachete interceptoare Patriot. Dacă administrația americană precedentă ar fi aprobat proiectul, Kievul ar fi avut deja capacitatea de a fabrica muniția necesară pentru apărarea orașelor împotriva atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia.

„Am încercat să facem acest lucru și am propus mai multe variante, dar ni s-a spus pur și simplu «nu», fără nicio explicație”, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu negocierile.

Planul prezentat administrației Biden

Cu mult înainte ca stocurile de rachete Patriot să devină insuficiente, autoritățile ucrainene căutau soluții pentru a reduce dependența de livrările americane.

Pe măsură ce administrația fostului președinte Joe Biden se apropia de finalul mandatului, negociatorii ucraineni se temeau că o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar putea modifica politica Washingtonului față de Kiev.

În acest context, Ucraina a propus producerea sub licență a rachetelor Patriot, fie pe teritoriul său, fie împreună cu parteneri europeni.

Pentru Kiev, era o măsură strategică. Rachetele Patriot sunt considerate singurele capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești, iar dependența exclusivă de livrările externe era privită drept un risc major.

Propunerea a fost prezentată direct fostului secretar american al Apărării, Lloyd Austin, și fostului consilier pentru securitate națională Jake Sullivan.

Răspunsul primit a fost unul categoric. „Nicio explicație. Pur și simplu ni s-a spus «nu»”, a afirmat oficialul ucrainean. Până în prezent, Austin și Sullivan nu au răspuns solicitărilor Kyiv Independent de a comenta aceste informații.

La aproape doi ani de la primele discuții, Ucraina a revenit cu aceeași cerere. Între timp, însă, contextul s-a schimbat radical. Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de interceptoare Patriot.

Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia

Dimensiunea problemei a fost evidențiată în timpul atacului din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 35 de rachete, dintre care 27 au fost balistice. Majoritatea au vizat capitala Kiev, însă apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze doar două.

În acest context, Ucraina a reluat solicitarea privind obținerea licențelor de producție chiar în momentul în care Donald Trump părea să se distanțeze de declarațiile anterioare, în care sugerase că ar putea aproba această inițiativă.

Pe 31 iulie, președintele american a declarat că administrația sa nu luase încă o decizie finală privind autorizarea Ucrainei de a produce rachete Patriot.

Această poziție contrastează atât cu declarațiile făcute anterior de Trump, cât și cu afirmațiile președintelui Volodimir Zelenski după întâlnirea dintre cei doi de la Casa Albă, din 28 iulie. Atunci, liderul ucrainean declara că Trump „a acceptat să ne acorde licențe” pentru producerea rachetelor Patriot, arată The Kyiv Independent.

Nici achiziționarea interceptoarelor nu mai este o soluție sigură

Pentru Ucraina, problema nu se limitează la obținerea licențelor. Chiar și achiziționarea rachetelor Patriot prin mecanismele existente a devenit tot mai dificilă.

Deși Ucraina poate primi în continuare interceptoare prin programul de achiziții coordonat de NATO, oficialii ucraineni afirmă că ritmul livrărilor a încetinit considerabil.

Unul dintre motive îl reprezintă consumul ridicat al stocurilor americane în urma operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului.

Rachete Patriot. Foto: Profimedia

În aceste condiții, Washingtonul este din ce în ce mai rezervat în privința transferului de noi interceptoare către Ucraina.

În cadrul întâlnirii din 28 iulie, Volodimir Zelenski i-a transmis lui Donald Trump că Ucraina are nevoie de cel puțin 300 de rachete Patriot înainte de iarnă pentru a proteja infrastructura energetică de atacurile rusești.

Potrivit unor oficiali ucraineni implicați în negocieri, președintele american nu și-a asumat însă un angajament ferm privind furnizarea acestora.

În opinia autorităților de la Kiev, actuala criză nu este doar rezultatul limitărilor de producție sau al schimbării priorităților strategice ale Statelor Unite. Oficialii ucraineni susțin că ea își are originea într-o decizie luată în urmă cu aproape doi ani, când Washingtonul a respins ideea producerii locale a interceptoarelor Patriot.

Dacă proiectul ar fi fost aprobat atunci, afirmă aceștia, Ucraina ar fi avut în prezent o capacitate proprie de producție, iar atacurile cu rachete balistice lansate de Rusia ar fi avut un impact mult mai redus asupra populației și infrastructurii.

„Până acum am fi produs toate rachetele de care aveam nevoie și nu ne-am fi confruntat cu această problemă”, a declarat unul dintre oficialii ucraineni implicați în discuții și citat de The Kyiv Independent.

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Editor : C.A.