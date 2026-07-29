Premieră după luni de negocieri: Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc să ajungă la Kiev. Cine ar fi favorizat deplasarea

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, ar fi convenit să facă prima lor vizită la Kiev, în cadrul eforturilor de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Decizia ar fi fost luată după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă, anunță European Pravda, care citează Financial Times.

Potrivit informațiilor publicate de FT, decizia a fost luată după cea mai recentă întâlnire dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Washington. Publicația notează că negocierile dintre cele două părți marchează o schimbare semnificativă față de tensiunile care au caracterizat relația dintre Trump și Zelenski în trecut.

În discuții private, liderul ucrainean le-ar fi spus apropiaților că schimbarea de atitudine a președintelui american față de război și față de perspectivele Ucrainei este rezultatul lunilor de dialog direct dintre consilierii celor doi lideri.

Potrivit unor persoane apropiate ambelor administrații, strategia lui Zelenski a fost să îl convingă pe Trump că sprijinirea Ucrainei servește intereselor Statelor Unite și să facă apel la dorința acestuia de a fi asociat cu un succes diplomatic și politic. Acest argument ar fi câștigat tot mai mult teren în ultimele luni.

Financial Times mai arată că Donald Trump a devenit mai critic față de poziția inflexibilă a președintelui rus Vladimir Putin și mai receptiv la succesele obținute de Ucraina pe câmpul de luptă, deși o parte a susținătorilor săi din mișcarea „America First” rămân sceptici în privința continuării sprijinului american pentru Kiev.

După întâlnirea de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile cu Donald Trump au vizat inclusiv licențele pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot, precum și „mai multe alte idei care ar putea fi de ajutor” pentru Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi lideri s-a desfășurat cu ușile închise, fără accesul presei, iar nici Trump, nici Zelenski nu au susținut declarații comune la final. Președintele ucrainean a petrecut peste o oră la Casa Albă.

La rândul său, Donald Trump a apreciat că întrevederea cu Volodimir Zelenski „a decurs foarte bine”.

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Editor : C.A.