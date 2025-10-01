Live TV

„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump

Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
Președintele finlandez Alexander Stubb, împreună cu Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Răbdare și „optimism realist” Planuri „ingenioase” privind activele înghețate

Președintele Finlandei, Alexander Stubb a declarat miercuri că are încredere în planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Liderul de la Helsinki consideră că președintele american are abilitatea de a trece eficient de la persuasiune la presiune în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță Kyiv Independent.

„Președintele Trump lucrează, dacă nu non-stop, cel puțin în fiecare zi, încercând să pună capăt războiului”, a declarat Stubb unui grup de mass-media europene, inclusiv Kyiv Independent, la reședința sa din Helsinki.

Stubb, unul dintre puținii lideri europeni care s-au împrietenit cu Trump pe terenul de golf, a adăugat: „Are 14 crose în geantă”. Aceste „crose”, a spus președintele finlandez, variază de la sancțiuni secundare și tarife mai mari la o „utilizare mai creativă” a activelor rusești înghețate, precum și la furnizarea Ucrainei cu arme fabricate în SUA care pot pătrunde adânc în teritoriul rus.

„Nu trebuie să citești „Arta negocierii” pentru a înțelege modul în care președintele Trump negociază”, a spus Stubb. „Este neconvențional, dar destul de orientat spre rezultate”. Dacă președintele rus Vladimir Putin va continua să vizeze civilii, a adăugat el, „președintele Trump va reacționa în mod justificat”.

Răbdare și „optimism realist”

Stubb s-a descris ca fiind un „optimist realist” în ceea ce privește perspectivele Ucrainei, îndemnând aliații să rămână răbdători.

„Am avut ocazia să lucrez îndeaproape cu președintele Trump în ultimele luni”, a spus el. „Poate că optimismul este uneori o intuiție, dar cred că faptele de pe teren arată în acest moment că ne îndreptăm într-o direcție mai bună.”

El a spus că vizita sa recentă la Kiev i-a lăsat impresia că Ucraina se află „probabil într-o situație mai bună decât a fost vreodată în timpul acestui conflict”.

Răspunsul Europei la recentele incursiuni ale dronelor rusești a fost „destul de măsurat”, a susținut el, indicând reacții calibrate pe uscat, pe mare și în aer.

„Avem un plan destul de bun cu privire la ceea ce ar trebui spus și făcut în orice situație (...) nu am exagerat, dar nici nu am fost prea moderați”, a spus Stubb.

El a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei nu este „o stradă cu sens unic”, menționând că Ucraina dispune acum de „cea mai experimentată și modernă armată din Europa”, capabilă să-și învețe aliații cum să contracareze cel mai bine războiul cu drone.

Am cerut o soluție în două etape: mai întâi un armistițiu aerian, maritim și terestru, apoi negocieri privind un cadru de pace

Întrebat de Kyiv Independent dacă ar fi dispus să închidă spațiul aerian cel puțin deasupra Ucrainei de vest, pentru a preveni incursiunile în teritoriul NATO și a proteja producția industriei de apărare din acea parte a țării, el a răspuns cu prudență: „Dacă obținem un armistițiu, atunci este o altă poveste. De aceea am cerut o soluție în două etape: mai întâi un armistițiu aerian, maritim și terestru, apoi negocieri privind un cadru de pace. Și, bineînțeles, americanii au cel mai bun echipament pentru a face acest lucru”, a spus el.

El a avertizat că Rusia ar putea viza infrastructura energetică a Ucrainei înainte de venirea iernii.

Planuri „ingenioase” privind activele înghețate

Stubb a lăudat planurile UE de a mobiliza activele înghețate ale Rusiei, calificându-le drept „ingenioase”.

O propunere recentă, care a câștigat teren în ultimele săptămâni, chiar și în rândul țărilor sceptice precum Germania, prevede ca blocul să împrumute aproximativ 140 de miliarde de euro în numele tuturor statelor membre ale UE, fiecare țară împărțind riscul în funcție de ponderea sa în Venitul Național Brut (VNB).

Mai degrabă decât un „cec în alb” pentru Kiev, schema ar încadra sprijinul ca o compensație de război, a explicat el: efectiv un împrumut fără dobândă, care va fi rambursat numai dacă Rusia însăși plătește reparații.

„Înțeleg că propunerea este de a încadra acest sprijin ca o compensație de război, în loc să se acorde un cec în alb Ucrainei”, a spus Stubb. „Ceea ce înseamnă, practic, că se acordă banii sub forma unui împrumut fără dobândă Ucrainei”.

Planul este discutat la summitul informal al UE la Copenhaga, de pe 1 octombrie. Belgia și-a exprimat îngrijorarea că această măsură ar putea afecta credibilitatea sa financiară, dar Stubb a susținut că garanțiile colective ar limita riscul.

Conform propunerii, Kievul ar trebui să ramburseze datoria numai dacă Rusia plătește despăgubiri de război Kievului, ceea ce președintele finlandez a indicat că este puțin probabil.

Diplomații UE de la Bruxelles au fost prudenți în optimismul lor în ultima săptămână, dar un obstacol major rămâne Belgia, unde majoritatea activelor rusești înghețate sunt deținute în camera de compensare financiară Euroclear.

Guvernul belgian și-a exprimat îngrijorarea că acest lucru ar putea afecta credibilitatea financiară internațională a țării.

„Nu numai Belgia este responsabilă, deoarece se acordă un împrumut în numele statelor membre”, a declarat Stubb. „Consider că ideea este ingenioasă și cred că va funcționa”.

