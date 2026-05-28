Live TV

Analiză Europa caută omul care să vorbească cu Putin: cine negociază pacea pentru Ucraina în timp ce SUA sunt absorbite de conflictul cu Iranul

Data publicării:
oficialii aflati la masa negocierilor dintre rusia si ucraina isi dau mana
Imagine de la a doua rundă de negocieri între delegaţia rusă şi cea ucraineană. Foto: Profimedia Images
Din articol
Limite de neîncălcat Cât contează cine conduce negocierile?

În contextul în care Statele Unite sunt concentrate asupra războiului cu Iranul, Ucraina a îndemnat Europa să se implice și să joace un rol activ în negocierile menite să pună capăt invaziei rusești. Însă oficialii UE afirmă că blocul trebuie mai întâi să ajungă la un consens cu privire la mesajul pe care dorește să-l transmită Moscovei - și la persoana cea mai potrivită pentru a îndeplini rolul de mediator, arată, într-o analiză, France24.

În contextul în care Washingtonul este preocupat de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, iar președintele rus Vladimir Putin pare să fie în defensivă pe măsură ce avansul trupelor sale încetinește, Europa analizează cu seriozitate posibilitatea de a purta discuții cu Moscova privind încetarea războiului din Ucraina.

Însă, înainte de a lua în considerare o întâlnire cu Kremlinul, susținătorii europeni ai Kievului încearcă mai întâi să decidă ce anume doresc să discute cu Putin - și cine i-ar putea reprezenta.

Încercarea de a înțelege mai bine aceste obiective și de a stabili dacă discuțiile cu Rusia sunt chiar realiste în acest moment se află în fruntea agendei reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, organizată joi în Cipru.

„Înainte de a discuta cu rușii, ar trebui să ne punem de acord și să discutăm între noi despre ce vrem să discutăm cu rușii”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

negocieri ucraina romania
Negocierile au început în urma instrucţiunilor preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, se arată în comunicatul de pe site-ul preşedinţiei ucrainene. Sursa foto: president.gov.ua

Dezbaterea privind reluarea dialogului cu Moscova a devenit tot mai aprinsă pe măsură ce eforturile SUA de a pune capăt vărsării de sânge au ajuns într-un impas, iar atenția președintelui Donald Trump a fost acaparată de Iran.

Ucraina face presiuni pentru ca Europa - lăsată până acum pe margine de Washington - să intervină și să joace un rol mai important.

„Europa trebuie să fie implicată în negocieri. Este important ca aceasta să aibă o voce puternică și o prezență în acest proces, și merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod concret”, a scris în această lună președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, Putin pare să fi lăsat ușa întredeschisă, chiar dacă sugestia sa ca aliatul său de lungă durată, fostul cancelar german Gerhard Schroder, să reprezinte Europa a fost respinsă categoric.

Limite de neîncălcat

Speculațiile privind alți potențiali emisari au luat amploare.

O altă fostă lideră germană, Angela Merkel - unul dintre arhitecții unui acord de pace anterior cu Putin privind Ucraina, care s-a dovedit în cele din urmă fără succes - a pus capăt speculațiilor potrivit cărora ar fi potrivită pentru această funcție.

În Europa există o mare reticență în a purta discuții cu Putin, după ani de dușmănie acerbă de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Kallas, un fost prim-ministru estonian cu poziții dure, a insistat de luni de zile pentru stabilirea unei serii de linii roșii, încercând să unească țările și să evite ca Moscova să exploateze eventualele lacune.

Printre acestea se numără insistența ca înainte de începerea negocierilor să existe un armistițiu, refuzul de a recunoaște controlul Rusiei asupra teritoriilor ocupate și asigurarea că Moscova este trasă la răspundere pentru crimele sale.

Kallas a declarat joi că este foarte important ca Ucraina și Rusia să fie împinse să discute între ele. Ea a susținut, de asemenea, că Europa nu ar putea fi niciodată un mediator neutru, afirmând că blocul este în mod clar de partea Ucrainei.

Oficialii UE au declarat că ministrul de externe al Ucrainei a lansat luna aceasta ideea că Europa ar putea, ca prim pas, să ajute la negocierea unui armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii cheie, cum ar fi aeroporturile.

sefa diplomatiei ue
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images

Există însă o reticență din partea Europei de a prelua rolul de mediator neutru de la Washington.

„Este greu de imaginat cum ar putea UE să devină mediator sau intermediar în cadrul negocierilor și să ia locul SUA, având în vedere cât de mult am sprijinit Ucraina”, a declarat un diplomat al UE, care a dorit să rămână anonim.

Oficialii UE spun că Putin pare slăbit pe măsură ce economia Rusiei se prăbușește, numărul victimelor crește și campania cu drone de lungă distanță a Ucrainei își face simțite efectele.

Dar în Europa există un scepticism generalizat cu privire la seriozitatea intenției sale de a negocia cu bună-credință în acest moment, având în vedere că Kremlinul a lansat în ultimele zile racheta Oreșnik, cu capacitate nucleară, asupra Kievului.

Moscova a declarat că a lansat racheta - echipată cu un focos cinetic inactiv - drept represalii pentru un atac cu drone ucrainene asupra unui cămin studențesc din Luhanskul ocupat, care a ucis 21 de persoane și a rănit alte zeci.

„Rusia nu dă dovadă, în acest moment, de nicio voință de pace; bombardamentele din ultima săptămână vorbesc de la sine”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cât contează cine conduce negocierile?

Diplomații au afirmat că nu se așteaptă ca discuțiile din Cipru să conducă la o poziție definitivă a UE sau la desemnarea unui reprezentant care să poarte discuții cu Putin.

Kallas și-a exprimat interesul pentru acest rol, afirmând că poate vedea dincolo de „capcanele” Rusiei, dar unii consideră că este prea disprețuită de Kremlin pentru a fi implicată.

Mai mulți diplomați au afirmat că, dacă reprezentantul nu poate fi găsit printre înalții oficiali ai UE, atunci ar trebui să fie un șef de stat din una dintre cele 27 de țări ale blocului.

Unul dintre numele sugerate agenției AFP a fost cel al președintelui finlandez Alexander Stubb, care a stabilit relații bune cu Trump pe terenul de golf și și-a exprimat interesul pentru această funcție.

În ciuda intensificării discuțiilor, rămâne o prudență profundă în ceea ce privește apropierea de Kremlin.

„Vom trece la un moment dat la eforturi diplomatice? Nu pot exclude nimic, pentru că lucrurile se schimbă”, a declarat săptămâna aceasta președintele leton Edgars Rinkevics. „Este momentul potrivit? Mă îndoiesc. Este Rusia pregătită? Mă îndoiesc.”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Italy: Illustration Hantavirus
Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental
Kaja Kallas
Kaja Kallas crede că războiul începe să se întoarcă împotriva Rusiei: „Moscova e în defensivă”
talibani
De la „grupare teroristă” la partener militar: Rusia a bătut palma cu talibanii. Ce presupune acordul semnat cu regimul de la Kabul
ambasada sua la kiev
Ambasada SUA din Kiev rămâne deschisă, în ciuda amenințărilor Rusiei de escaladare a atacurilor. „Nu există modificări în activitate”
emisii de gaze cu efect de seră risipite în atomosferă de o centrală de gaze naturale
România și alte cinci state UE cer înghețarea certificatelor gratuite de CO2. Companiile se tem de relocări în afara UE
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
Frații Tate pe stradă
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel...
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Varianta Eugen Tomac premier nu a căzut. PSD ar...
parlamentul republicii moldova chisinau
Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Primarul Capitalei de peste...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Am găsit multe persoane cu legături politice în consiliile de administrație. Premierul Bolojan mi-a dat mână liberă
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Trump încă nu și-a dat aprobarea (Axios). Oficial american: Vrea câteva zile pentru a se gândi
Donald Trump a reinstalat în Washington un monument dedicat unui proprietar de sclavi care fusese îndepărtat în 2020
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Televiziunea care a angajat-o pe tenismena cu o avere de peste 10 milioane de euro. Ce reacții a stârnit...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdict fără dubii în direct: ”Va fi campioană mondială! Peste Franța”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”