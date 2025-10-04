Live TV

Incident armat la Nisa. Două persoane au fost ucise iar mai multe au fost rănite

Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a cerut o prezență mai mare a polițiștilor în cartierul unde a avut loc incidentul FOTO Profimedia
Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.

O operaţiune a poliţiei pentru căutarea autorilor atacului era în desfăşurare.

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze.

Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie

