Incursiune calculată: NATO suspectează că dronele rusești ar fi încălcat cu bună știință spațiul aerian al Poloniei

Cât de puternice sunt dronele care au intrat pe teritoriul polonez

NATO nu tratează pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat o sursă pentru  Reuters, dar indiciile inițiale sugerează că ar fi fost vorba despre o incursiune intenționată a șase până la zece astfel de dispozitive în spațiul aerian polonez. Avioane italiene și olandeze au fost implicate în operațiunea de protejare a Poloniei în timpul nopții, potrivit Reuters.

„A fost pentru prima dată când avioanele NATO au angajat potențiale amenințări în spațiul aerian aliat”, a spus sursa respectivă pentru agenția de presă externă, adăugând că sistemele de apărare aeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu ajutorul radarelor, dar nu le-au atacat.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane de supraveghere italiene AWACS și avioane de realimentare în zbor operate de NATO au fost implicate în operațiunea desfășurată în timpul nopții, a adăugat sursa citată de Reuters.

Cât de puternice sunt dronele care au intrat pe teritoriul polonez

Întrebarea-cheie aici este: a fost acesta un act deliberat al Kremlinului pentru a testa reacția NATO? Analiștii de politică externă, citați de Reuters, au analizat această problemă, punctând faptul că „pierderea unei drone în spațiul aerian al Poloniei poate fi considerată un accident; s-a mai întâmplat și înainte. Dar incursiunea «mai multor drone», așa cum a raportat Polonia, pare mai degrabă deliberată. Pentru a fi clar, când vorbim despre drone în acest context, nu ne referim la micile quadcoptere care vânează soldații din tranșee pe linia frontului, cu grenade sau proiectile de artilerie dedesubtul lor. Acestea sunt aeronave mult mai mari, fără pilot, încărcate cu explozibili puternici”.

Experții susțin că Shahed-136, fabricate în Iran, măsoară 3,5 metri lungime și 2,5 metri lățime. Copiile rusești ale acestora, Geran-2, pot transporta o încărcătură utilă cuprinsă între 30 și 50 kilograme de explozibili, suficientă pentru a distruge un bloc de locuințe.

Polonia este pregătită să reacționeze la orice atacuri sau provocări, a declarat premierul polonez, Donald Tuks, după ce țara sa a doborât dronele rusești, care au intrat în spațiul aerian.

