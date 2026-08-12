„Regimul de la Teheran continuă să verse sânge.” 26 de ţări îi cer Iranului să oprească execuțiile disidenţilor

26 de ţări, între care Franţa, Marea Britanie şi Canada, au condamnat miercuri execuţiile judiciare ale manifestanţilor în Iran, care s-au înmulţit în ultima perioadă, și cer regimului de la Teheran să elibereze „toate persoanele deţinute în mod arbitrar”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Recurgerea la pedeapsa capitală pentru a reduce la tăcere disidenţii, a intimida comunităţile şi a pedepsi persoanele care îşi exercită drepturile fundamentale nu poate fi justificată în niciun caz”, afirmă acestea într-o declaraţie comună, cerând Republicii islamice „să pună capăt imediat aplicării pedepsei cu moartea şi să elibereze toate persoanele deţinute în mod arbitrar” şi să „asculte vocea poporului său, care cere schimbarea”.

Execuţiile s-au înmulţit în Iran de la începutul războiului declanşat în 28 februarie de o ofensivă americano-israeliană împotriva Republicii islamice, persoanele executate fiind anterior condamnate pentru participarea lor la manifestaţiile care au început la sfârşitul lunii decembrie.

„Şapte luni după crimele în masă comise împotriva poporului iranian, care s-a ridicat pentru a cere dreptate şi demnitate, regimul continuă să verse sânge prin multiplicarea execuţiilor. Această represiune insuportabilă şi inumană trebuie să înceteze”, a scris pe X ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

ONU s-a declarat „alarmată” miercurea trecută de creşterea numărului de execuţii în Iran, unde cel puţin 56 de persoane au fost executate din motive de securitate naţională de la primii manifestanţi spânzuraţi în legătură cu protestele de la începutul anului.

„Peste 100 de alte persoane riscă să fie executate pentru acuzaţii similare”, a avertizat atunci Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, fără a-i include pe cei care riscă execuţia din alte motive.

Mişcarea de protest, declanşată iniţial de costul ridicat al vieţii, s-a transformat rapid în ample manifestaţii antiguvernamentale, care au culminat pe 8 şi 9 ianuarie.

Regimul a recunoscut peste 3.000 de morţi, imputând violenţele unor „acte teroriste” orchestrate de SUA şi Israel. Organizaţii neguvernamentale cu sediul în străinătate afirmă că represiunea a făcut mii de morţi, notează AFP.

Potrivit unor organizaţii pentru drepturile omului, între care Amnesty International, Iranul este ţara care foloseşte cel mai mult pedeapsa capitală după China.

În 2025, autorităţile iraniene au executat cel puţin 1.639 de persoane, un record din 1989, potrivit datelor furnizate de organizaţiile neguvernamentale Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, şi Ensemble contre la peine de mort (ECPM).

Editor : C.L.B.