Anunțul procurorilor după accidentul din centrul Brașovului, unde un șofer a lovit cu mașina trei turiști aflați pe trotuar

Victimele accidentului grav produs marţi seară în municipiul Braşov, unde un bărbat a lovit cu maşina trei pietoni aflaţi pe trotuar, sunt un cetăţean român şi doi germani, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în acest caz. Şoferul nu consumase alcool, au stabilit anchetatorii.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a anunţat că a deschis un dosar penal de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în urma accidentului produs, marţi seară, pe strada Mureşenilor din Braşov.

„În fapt, s-a reţinut că în data de 11.08.2026, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a mun. Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din mun. Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală. De asemenea, în urma accidentului rutier a rezultat şi vătămarea corporală a conducătorului autoturismului”, arată primele date din anchetă, potrivit News.ro.

În urma cercetărilor, s-a constatat că şoferul în vârstă de 50 de ani nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

Cauzele şi circumstanţele concrete ale producerii accidentului urmează a fi stabilite în urma anchetei, au precizat procurorii.

Faţă de şofer nu s-a luat nicio măsură preventivă, una dintre ipotezele luate în calcul fiind aceea că accidentul a avut loc pe fondul unor probleme medicale ale bărbatului de 50 de ani.

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Editor : B.P.