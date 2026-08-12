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Peste 280 de oameni au fost arestați de la începutul anului în Grecia, după ce au provocat incendii

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Incendiu Grecia
Foto: Profimedia
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Peste 280 de persoane au fost arestate de la începutul anului în Grecia pentru provocarea unor incendii, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al pompierilor, Yannis Artopios, relatează AFP și News.ro.

În total, „au fost efectuate 281 de arestări, dintre care 252 (89,68%) pentru incendii provocate din neglijenţă şi 29 (10,32%) pentru incendii provocate intenţionat”, a declarat Yannis Artopios, la postul public de televiziune ERT.

Miercuri dimineaţă, un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost arestat la Salonic, în nordul Greciei, pentru implicarea sa în peste cinci incendii în decurs de două săptămâni. Acesta urmează să fie prezentat procurorului în cursul zilei, potrivit ERT.

Un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost reţinut marţi, în regiunea Atenei, în Attica, pentru că a aprins un grătar portabil într-o zonă împădurită. Acesta a fost sancţionat cu o amendă de 3.000 de euro, potrivit presei locale.

Guvernul conservator a decis, începând din 2024, să înăsprească sancţiunile împotriva autorilor incendiilor. Aceştia pot fi condamnaţi la pedepse de până la 20 de ani de închisoare şi la o amendă de până la 200.000 de euro.

Grecia rămâne în alertă maximă miercuri, iar mai multe regiuni sunt încă clasificate ca prezentând un risc foarte ridicat de incendiu, adică nivelul 4 pe o scară de 5.

Acum zece zile, în nord-vestul capitalei elene, în apropierea unei staţiuni balneare, un incendiu a distrus peste 11.000 de hectare de pădure de pini, tufăriş şi terenuri agricole. Din cauza rafalelor de vânt de până la 130 km/h, acest incendiu a fost stins abia după cinci zile. Doi membri ai echipajului unui elicopter au pierit în urma unei coliziuni cu un alt aparat, în timp ce luptau împotriva flăcărilor.

La postul de televiziune Skai, ministrul pentru Criza Climatică şi Protecţia Civilă, Evangelos Tournas, a vorbit la începutul săptămânii despre dificultăţile acestei perioade de vară. "Am traversat zece zile dificile, marcate de vânt violent şi condiţii meteorologice foarte nefavorabile", a declarat el. "Am fost nevoiţi să facem faţă la peste 400 de incendii în această perioadă", a precizat ministrul.

Experţii au avertizat cu privire la gravitatea incendiilor care au afectat Attica, unde se află Atena, în ultimul deceniu: 42% din suprafaţa totală a pădurilor din această regiune a ars între 2017 şi 2024, din cauza a 15 incendii majore. Această proporţie ajunge la 64% în cazul pădurilor din Attica de Vest, situate la vest de capitală.

Editor : A.P.

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