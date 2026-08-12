Armata Israelului nu se va retrage din Liban, Siria sau Fâșia Gaza, avertizează ministrul israelian al Apărării

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz, care s-a deplasat miercuri în sudul Libanului, şi-a reafirmat hotărârea de a menţine trupele israeliene într-o zonă pe care o ocupă în această regiune, precum şi în Siria şi Fâşia Gaza, relatează France Presse.

„Aşa cum premierul şi cu mine am afirmat clar, nu ne retragem din această zonă de securitate” - termenul prin care Israelul desemnează fâşia de teritoriu pe care o ocupă în Liban - a declarat Katz, citat de biroul său.

„Armata este aici pentru a proteja localităţile din nordul Israelului şi propriile forţe. Vom curăţa această zonă. Nu ne vom retrage în niciun caz din zonele de securitate: nici din Liban, nici din Siria şi nici din Fâşia Gaza”, a insistat el.

Forţele israeliene sunt desfăşurate şi îşi continuă operaţiunile într-o fâşie de aproximativ 10 kilometri în interiorul Libanului, de-a lungul frontierei.

Armata „distruge infrastructurile subterane” în zonă şi „toate casele” suspectate de a fi folosite de Hezbollah, a afirmat ministrul.

Israelul şi Libanul, aflate tehnic în stare de război, au semnat un acord-cadru la sfârşitul lunii iunie care prevede desfăşurarea armatei libaneze în sud, începând cu „zonele pilot” pe care Israelul trebuie să le evacueze cu condiţia dezarmării Hezbollahului pro-iranian.

Gruparea islamistă respinge acest acord şi refuză să depună armele.

În pofida unui armistiţiu în vigoare din iunie, Israelul îşi continuă loviturile punctuale în Liban.

Potrivit unui responsabil al Departamentului de Stat american, SUA vor organiza o nouă rundă de negocieri între Israel şi Liban la începutul lunii septembrie la Roma, cu scopul de a pune capăt ostilităţilor între cele două ţări.

Hezbollah a antrenat Libanul în războiul din Orientul Mijlociu în martie, lansând rachete asupra Israelului în semn de sprijin cu Iranul. Israelul a ripostat prin bombardamente aeriene intense şi o invazie terestră în sud, soldate cu peste 4.300 de morţi, potrivit Beirutului.

În Fâşia Gaza, unde un armistiţiu fragil este în vigoare din octombrie 2025, forţele israeliene ocupă peste 60% din acest mic teritoriu suprapopulat.

Premierul Benjamin Netanyahu a respins săptămâna trecută o foaie de parcurs americană prevăzând dezarmarea grupării islamiste palestiniene Hamas şi totodată retragerea israeliană, excluzând plecarea trupelor statului israelian „atât timp cât (gruparea) Hamas nu va fi cu adevărat dezarmată”, potrivit AFP.

Editor : C.L.B.