Institutul Kiel: Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în această vară

Ajutor militar
Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în timpul verii, în pofida recentei iniţiative a NATO pentru achiziţia de către europeni şi Canada a unor arme americane, a informat marţi institutul de cercetare german Kiel Institute, transmite AFP, scrie Agerpres.

Europa a alocat în iulie şi august în total 3,3 miliarde de euro ajutor militar, adică o medie lunară de 1,65 de miliarde. Această medie este în scădere cu 57% în raport cu cea din lunile cuprinse între ianuarie şi iunie, de 3,85 de miliarde. Datorită unei importante donaţii a Canadei, la sfârşitul lui august, scăderea totală se limitează la 43%.

„Europa îşi reduce sprijinul său militar general. Ceea ce va fi de acum crucial este modul în care cifrele vor evolua toamna aceasta”, a subliniat Christoph Trebesch, director pentru cercetare la Kiel Institute şi responsabil al programului „Ukraine Support Tracker” al acestui centru.

Majoritatea ajutorului militar din timpul verii a fost livrată prin iniţiativa NATO denumită PURL, un fond multinaţional administrat de SUA ce permite ţărilor europene să finanţeze transferurile de arme americane către Ucraina, iar Kievului îi permite să evite să aştepte prea mult livrările de arme.

La sfârşitul lui august, opt ţări ai alianţei au participat la această iniţiativă cu o sumă totală de 1,9 miliarde de euro: Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Ţările de Jos, Norvegia şi Suedia.

Europenii au dat sau alocat Ucrainei 83 de miliarde de euro în total ajutor militar între februarie 2022, când a început războiul declanşat de Rusia, şi sfârşitul lui august 2025, comparativ cu 64,6 de miliarde ale SUA.

Acestea din urmă erau principalul furnizor de ajutor pentru Ucraina înainte de întoarcerea la Casa Albă, pe 20 ianuarie, a lui Donald Trump, care nu a mai urmat strategia lui Joe Biden de sprijinire a Ucrainei.

Însă până acum europenii preluaseră conducerea: cumulul ajutorului lor militar îl depăşise pe cel al SUA primăvara aceasta, pentru prima dată din iunie 2022.

Spre deosebire de ajutorul militar, ajutorul financiar şi umanitar a rămas stabil în raport cu primul semestru al lui 2025 - el a fost de 7,5 miliarde de euro -, şi aceasta în pofida absenţei unei noi contribuţii americane.

„Acum este crucial ca această stabilitate să se extindă de asemenea la sprijinul militar, Ucraina depinde de el pentru a-şi menţine apărarea la sol”, subliniază Christoph Trebesch.

 

