Live TV

Video Luvrul intră în grevă. O nouă lovitură pentru muzeul parizian după furtul bijuteriilor. Obiectivul ar putea fi închis săptămâna aceasta

Data publicării:
oameni la muzeul luvru
Muzeul Luvru. Foto: Profimedia

Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, au demarat luni o grevă pentru a cere renovări urgente şi extinderea personalului, precum şi pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiştii britanici şi americani.

Cel mai vizitat muzeu din lume - care a traversat câteva luni dificile după un jaf de bijuterii, o scurgere de apă care a provocat pagube şi temeri legate de siguranţa tavanului unei galerii - ar putea fi închis parţial sau total timp de câteva zile într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, dacă mulţi dintre cei 2.100 de angajaţi vor vota în favoarea continuării grevei.

Muzeul încă se confruntă cu consecinţele furtului din 19 octombrie, când o bandă formată din patru persoane a jefuit muzeul în timpul zilei, furând bijuterii ale coroanei franceze în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro în şapte minute, înainte de a fugi pe scutere. Patru bărbaţi au fost arestaţi şi plasaţi sub anchetă oficială, dar bijuteriile nu au fost găsite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În noiembrie, o scurgere de apă a deteriorat între 300 şi 400 de reviste, cărţi şi documente din departamentul egiptean. O galerie cu nouă săli care adăpostea ceramică greacă antică a fost apoi închisă din cauza temerilor legate de siguranţa tavanului.

Toate cele trei sindicate de la Luvru - CGT, Sud şi CFDT - au anunţat o grevă continuă, afirmând: „Personalul simte astăzi că este ultimul bastion înainte de prăbuşire”.

Ei au afirmat că jaful de bijuterii a scos la iveală ani de dificultăţi, reduceri de personal şi investiţii insuficiente din partea statului în muzeu, care a avut 8,7 milioane de vizitatori anul trecut.

Sindicatele au declarat că este discriminatoriu faptul că Luvrul majorează preţul biletelor cu 45% pentru vizitatorii din afara spaţiului economic european, în scopul de a creşte veniturile pentru finanţarea îmbunătăţirilor structurale.

Persoanele din ţări precum SUA, Marea Britanie şi China, cu cei mai mulţi vizitatori ai muzeului, vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra începând din ianuarie.

„Considerăm că aceasta este o discriminare inacceptabilă”, a declarat Christian Galani, un reprezentant al sindicatului CGT care reprezintă angajaţii Luvrului. „Mai grav, aceşti vizitatori vor trebui să plătească mai mult pentru a vedea un muzeu în stare de degradare, unde nu pot accesa întreaga colecţie din cauza lipsei cronice de personal şi a închiderii periodice a unor săli”.

El a spus că este un „scandal absolut” să se oblige vizitatorii de anumite naţionalităţi să „plătească pentru ani de eşecuri acumulate” la un muzeu a cărui colecţie este alcătuită din opere din întreaga lume.

„Este împotriva universalităţii culturii şi a ideii de acces egal”, a spus Galani. „De exemplu, acest lucru va avea un impact asupra turiştilor britanici, dar dacă eu merg la British Museum, intrarea este gratuită”, scrie The Guardian.

Sindicatele sunt îngrijorate de personalul şi condiţiile de muncă după ce, din 2015, au fost eliminate 200 de locuri de muncă, multe dintre ele în domeniul securităţii.

Directoarea Luvrului, Laurence des Cars, precum şi sindicatele, au avertizat în repetate rânduri înainte de spargere cu privire la condiţiile din interiorul muzeului şi la costurile de întreţinere ale vastului fost palat regal.

În ianuarie, ea a declarat că vizitarea clădirii supraaglomerate a devenit o „calvar fizic”, iar preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat un nou proiect major de construire a unei noi intrări în muzeu şi de amenajare a unei săli speciale pentru „Mona Lisa”, cel mai faimos portret din lume.

Citește și Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senatul francez dezvăluie erori grave de securitate

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
muzeul luvru, oameni care stau la coadă la intrare
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senatul francez dezvăluie erori grave de securitate
Chateau De Versailles Reopens To Public
Taxe mai mari la marile muzee din Franța: după Luvru, și Versailles introduce tarife diferențiate pentru vizitatorii din afara Europei
oameni la coada pentru a vizita muzeul luvru
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
Luvru
Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris
Emmanuel Macron At Louvre Museum - Paris, France - 28 Jan 2025
Luvru își întărește securitatea după jaful spectaculos din Galeria Apollo. Noi detalii despre cum au spart hoții vitrinele
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este...
170413_ASF_ION_GIURESCU_07_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile...
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți...
Rodica stanoiu
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostului ministru al...
Ultimele știri
Inundații puternice în regiunea Valencia, unde trăiesc zeci de mii de români. Cod roșu de furtună în estul Spaniei
AUR depune un proiect de lege pentru scutirea de impozit a unor construcții utilizate de agricultori: sere, solare, silozuri
Prețul locuințelor, „noua pandemie” care afectează orașele europene. „Nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere