Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, au demarat luni o grevă pentru a cere renovări urgente şi extinderea personalului, precum şi pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiştii britanici şi americani.

Cel mai vizitat muzeu din lume - care a traversat câteva luni dificile după un jaf de bijuterii, o scurgere de apă care a provocat pagube şi temeri legate de siguranţa tavanului unei galerii - ar putea fi închis parţial sau total timp de câteva zile într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, dacă mulţi dintre cei 2.100 de angajaţi vor vota în favoarea continuării grevei.

Muzeul încă se confruntă cu consecinţele furtului din 19 octombrie, când o bandă formată din patru persoane a jefuit muzeul în timpul zilei, furând bijuterii ale coroanei franceze în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro în şapte minute, înainte de a fugi pe scutere. Patru bărbaţi au fost arestaţi şi plasaţi sub anchetă oficială, dar bijuteriile nu au fost găsite.

În noiembrie, o scurgere de apă a deteriorat între 300 şi 400 de reviste, cărţi şi documente din departamentul egiptean. O galerie cu nouă săli care adăpostea ceramică greacă antică a fost apoi închisă din cauza temerilor legate de siguranţa tavanului.

Toate cele trei sindicate de la Luvru - CGT, Sud şi CFDT - au anunţat o grevă continuă, afirmând: „Personalul simte astăzi că este ultimul bastion înainte de prăbuşire”.

Ei au afirmat că jaful de bijuterii a scos la iveală ani de dificultăţi, reduceri de personal şi investiţii insuficiente din partea statului în muzeu, care a avut 8,7 milioane de vizitatori anul trecut.

Sindicatele au declarat că este discriminatoriu faptul că Luvrul majorează preţul biletelor cu 45% pentru vizitatorii din afara spaţiului economic european, în scopul de a creşte veniturile pentru finanţarea îmbunătăţirilor structurale.

Persoanele din ţări precum SUA, Marea Britanie şi China, cu cei mai mulţi vizitatori ai muzeului, vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra începând din ianuarie.

„Considerăm că aceasta este o discriminare inacceptabilă”, a declarat Christian Galani, un reprezentant al sindicatului CGT care reprezintă angajaţii Luvrului. „Mai grav, aceşti vizitatori vor trebui să plătească mai mult pentru a vedea un muzeu în stare de degradare, unde nu pot accesa întreaga colecţie din cauza lipsei cronice de personal şi a închiderii periodice a unor săli”.

El a spus că este un „scandal absolut” să se oblige vizitatorii de anumite naţionalităţi să „plătească pentru ani de eşecuri acumulate” la un muzeu a cărui colecţie este alcătuită din opere din întreaga lume.

„Este împotriva universalităţii culturii şi a ideii de acces egal”, a spus Galani. „De exemplu, acest lucru va avea un impact asupra turiştilor britanici, dar dacă eu merg la British Museum, intrarea este gratuită”, scrie The Guardian.

Sindicatele sunt îngrijorate de personalul şi condiţiile de muncă după ce, din 2015, au fost eliminate 200 de locuri de muncă, multe dintre ele în domeniul securităţii.

Directoarea Luvrului, Laurence des Cars, precum şi sindicatele, au avertizat în repetate rânduri înainte de spargere cu privire la condiţiile din interiorul muzeului şi la costurile de întreţinere ale vastului fost palat regal.

În ianuarie, ea a declarat că vizitarea clădirii supraaglomerate a devenit o „calvar fizic”, iar preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat un nou proiect major de construire a unei noi intrări în muzeu şi de amenajare a unei săli speciale pentru „Mona Lisa”, cel mai faimos portret din lume.

