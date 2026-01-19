Live TV

Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru: Camerele de supraveghere din interiorul muzeului au surprins hoții în momentul furtului

luvru
Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru Foto: Captură video

Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision.

Se pot vedea doi dintre hoţi: unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască de motociclist. Ambii pătrund în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile, scrie News.ro. În imagini, ei trec peste uşa-fereastră, după ce au urcat cu un lift de marfă.

Unul dintre cei doi bărbaţi, înarmat cu o polizor, atacă vitrina în care se afla diadema împărătesei Eugénie, pe care reuşeşte să o ia după ce loveşte cu pumnii în geam.

Apoi, el vine în ajutorul celui de-al doilea hoţ care spărgea vitrina alăturată.

Totul a durat mai puţin de patru minute, sub privirile unor agenţi neputincioşi, unul dintre ei cu o paletă de ghidare fără să ştie ce să facă, potrivit imaginilor France Télévisions.

Prada a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Hoţii ar fi putut fi opriţi „în 30 de secunde”, a estimat la jumătatea lunii decembrie Noël Corbin, şeful Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale (Igac).

Şocantul jaf de 102 milioane de dolari de la Muzeul Luvru a uimit o lume întreagă. Lumea a privit cu groază şi uimire videoclipurile care au devenit virale, în care apăreau hoţi mascaţi care au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume în plină zi, duminică, 19 octombrie. Au fost furate în total opt bijuterii ale coroanei franceze, iar o tiară împodobită cu pietre preţioase a fost scăpată şi deteriorată în graba de a fugi.

Din fericire pentru anchetatori, la faţa locului a fost găsit ADN, iar patru suspecţi au fost acuzaţi de furt. În încercarea de a-şi salva reputaţia în contextul unei atenţii crescânde, Luvrul a anunţat şi un plan general de 80 de milioane de euro (92 de milioane de dolari) pentru îmbunătăţirea securităţii.

O bandă de hoţi a apărut în jurul orei 9:30 dimineaţa, imediat după deschiderea muzeului, folosind o platformă mecanică montată pe un vehicul pentru a ajunge la Galerie d'Apollon, uimitoarea galerie cu vedere la Sena. Doi dintre ei au spart o fereastră de la primul etaj folosind unelte electrice (o mişcare îndrăzneaţă), au ameninţat paznicii, au spart două vitrine şi, în mai puţin de patru minute, au dispărut.

