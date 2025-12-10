Live TV

Taxe mai mari la marile muzee din Franța: după Luvru, și Versailles introduce tarife diferențiate pentru vizitatorii din afara Europei

Palatul Versailles. Foto: Getty Images
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru.

Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să plătească 35 de euro pentru a vizita domeniul lui Ludovic al XIV-lea, faţă de 32 de euro în prezent, ceea ce reprezintă o creştere de 9,4%, scrie AFP preluată de News.ro.

Această decizie, luată la 27 noiembrie în cadrul unei şedinţe a consiliului de administraţie al instituţiei publice care administrează Palatul Versailles, ar trebui să permită economisirea a 9,3 milioane de euro suplimentari pe an, conform previziunilor bazate pe numărul de vizitatori din 2024.

Anul trecut, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% au fost străini.

Reprezentând 15% din totalul vizitatorilor, americanii formează primul contingent de străini, înaintea Chinei şi Italiei, ambele cu 6%, potrivit raportului anual al instituţiei care găzduieşte şi grădinile şi cele două Trianon.

La sfârşitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis, de asemenea, să majoreze preţul biletului de intrare pentru rezidenţii din afara SEE, care vor trebui să plătească, începând cu 14 ianuarie, 32 de euro faţă de 22 în prezent, ceea ce reprezintă o creştere de 45%.

Această diferenţiere a tarifelor a fost anunţată la sfârşitul lunii ianuarie de ministrul Culturii, Rachida Dati, şi urmează să fie aplicată treptat, până în 2026, tuturor operatorilor culturali cei mai frecventaţi de publicul extraeuropean.

„Poziţia mea în această privinţă este foarte clară: doresc ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare şi ca acest supliment să finanţeze renovarea patrimoniului naţional”, a declarat ministrul pentru Le Figaro la sfârşitul lunii ianuarie, susţinând o „adevărată ruptură” în politica tarifară din Franţa. „Francezii nu au de gând să plătească totul singuri”, a precizat ea.

Potrivit Ministerului Culturii, această diferenţiere a tarifelor ar trebui să genereze în total „20-30 de milioane de euro” de venituri suplimentare pe an şi se va aplica în special anul viitor vizitelor la Opera din Paris, la Sainte-Chapelle sau la Castelul Chambord.

