Poliția georgiană a amendat-o pe ministra de Externe a Finlandei, Elina Valtonen, după ce aceasta și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii care au participat la un miting pro-UE și anti-guvernamental pe bulevardul principal din Tbilisi, Rustaveli, anunță Politico.

Valtonen, care a vizitat Georgia marți în calitate de președintă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a înregistrat un videoclip în fața Parlamentului georgian.

„Protestatarii pașnici s-au adunat în fața clădirii parlamentului din Tbilisi, Georgia, pentru a-și exprima îngrijorarea față de direcția represivă a țării lor... suntem aici pentru a-i susține”, a spus Valtonen în videoclip.

Autoritățile i-au dat ulterior o amendă în valoare de 1.600 de euro pentru „blocarea drumului”, o sancțiune care este frecvent aplicată protestatarilor antiguvernamentali.

Întâlnirea cu premierul georgian, anulată

Întâlnirea planificată a lui Valtonen cu prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze a fost anulată. Potrivit guvernului georgian, anularea s-a datorat participării lui Valtonen la un „miting ilegal” și „declarațiilor false” ale acesteia. Cu toate acestea, Valtonen a spus că, de fapt, partea finlandeză a anulat întâlnirea, invocând conflicte de program.

Joi, Valtonen i s-a adresat lui Kobakhidze pe platforma X și l-a invitat la Helsinki pentru a participa la o demonstrație la alegerea sa.

„În acest spirit, în calitate de președinte al OSCE și la 50 de ani de la semnarea acestui document, vă invit, domnule prim-ministru Kobakhidze, să veniți în Finlanda, să vă întâlniți cu presa liberă și să observați orice demonstrație doriți”, a spus Valtonen. „PS. Îmi pare rău că a trebuit să anulez întâlnirea noastră din Tbilisi din cauza programelor incompatibile”, a adăugat ea.

Participarea lui Valtonen la miting a fost criticată de mai mulți politicieni georgieni din partidul de guvernământ, precum și de ambasadorul Rusiei la ONU, Mikhail Ulyanov, care a calificat-o drept „o interferență grosolană în afacerile interne ale unui stat suveran”.

Între timp, fostul președinte georgian și lider al opoziției, Salome Zourabichvili, a criticat măsura guvernului.

„Coșmarul georgian intimidează diplomații, reduce la tăcere cetățenii și abandonează principiile europene. Vocile cetățenilor sunt suprimate, normele democratice sunt ignorate, iar libertatea este atacată. Europa nu trebuie să întoarcă privirea!”, a afirmat Zourabichvili într-o postare pe X.

Protestele de stradă durează de mai bine de 300 de zile, de când partidul de guvernământ din Georgia, Georgian Dream, a suspendat candidatura țării la aderarea la UE.

OSCE este prezidată în fiecare an de o altă țară. În 2025, președinția va fi deținută de Finlanda.

Editor : C.A.