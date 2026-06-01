Live TV

Lotul României pentru meciul cu Georgia. Gheorghe Hagi a ales 23 de tricolori pentru partida de la Tbilisi. Cine rămâne la Bucureşti

Data publicării:
Gheorghe Hagi
Inquam Photos / George Călin
Din articol
Lotul pentru meciul cu Georgia

Selecţionerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi. Din cauza programului atipic al acestei acţiuni, o parte din lot va rămâne în ţară pentru a continua pregătirea

Programul echipei naţionale din această lună a fost unul special, tricolorii prezentându-se la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, în funcţie de încheierea angajamentelor de la cluburile de provenienţă.

Ultimii sosiţi în cantonamentul de la Centrul Naţional de Fotbal sunt Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogoşoaia luni dimineaţa, 1 iunie.

Având în vedere ritmul diferit de pregătire şi sosirea tardivă a unor jucători, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori şi pentru a le asigura un proces optim de pregătire.

Jucătorii care rămân la Mogoşoaia: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Cei 9 tricolori vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, unde îşi vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistaţi de 3 membri ai staff-ului tehnic şi medical al echipei naţionale.

În această seară sunt programate conferinţa de presă şi antrenamentul oficial premergătoare meciului Georgia – România.

Urmează testele cu Georgia şi Ţara Galilor

Marţi, 2 iunie, ora 20:00 (ora României): Georgia – ROMÂNIA (Stadion „Mikheil Meskhi”, Tbilisi)

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Ţara Galilor (Stadion „Steaua”, Bucureşti)

Lotul pentru meciul cu Georgia

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
2
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
3
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
5
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristiano Ronaldo
Lotul Portugaliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Un nou record Cristiano Ronaldo
Naționala Marocului
Lotul Marocului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Atacantul care a făcut senzație acum patru ani, în Qatar, nu e prezent în lot
Neymar
Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar
Ronald Koeman
Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie
Mauricio Pochettino
Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Greul e dus tot de jucătorii care activează în Europa
Recomandările redacţiei
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
holul unui spital
CNAS schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe...
Alegeri Franța
Scenariu de coșmar la Bruxelles privind alegerile prezidențiale din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
Cod galben de ploi torențiale și vijelii, în aproape toată țara, până...
Ultimele știri
Un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei a fost sechestrat de Franța. Anunțul lui Emmanuel Macron
Explozie într-un depozit din Myanmar: cel puțin 55 de morți și zeci de răniți
O pastilă zilnică dublează durata de supraviețuire a pacienților cu cancer pancreatic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Meciul de deschidere de la Cupa Mondială 2026, în pericol din cauza vizelor! „E rușinos”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță i-a închis telefonul în nas regretatului Mircea Lucescu: „M-a sunat la 01 noaptea. Vii la...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea e gata să scrie istorie la Roland Garros: până pe ce loc poate urca în clasamentul WTA
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Avocat: 5 erori făcute de Casa de Pensie care lasă pensionarii cu mai puțini bani. Cum știi că ai fost păcălit
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la brațul lui Brett Goldstein. Schimbul de replici care a aprins...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”