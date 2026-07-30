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Video „O dronă sau o bombă?” Polonia investighează „încălcarea spațiului aerian”, după ce a descoperit un crater de 10 metri în estul țării

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Craterul de 10 metri a fost descoperit în apropierea localității Tarnawa-Kolonia din estul Poloniei. Foto: X/ OSINTtechnical
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Autoritățile poloneze investighează un loc al prăbușirii unui obiect neidentificat, în estul țării, în contextul în care avioane de vânătoare au fost mobilizate în noaptea de miercuri spre joi, ca răspuns la intensificarea activității militare rusești în apropierea graniței cu Ucraina, informează TVP World.

Poliția a declarat că a primit un raport despre o explozie puternică joi dimineață în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ofițerii trimiși la fața locului au găsit „un crater într-un câmp la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate clădiri, împreună cu fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat”, a declarat poliția din apropiere de Lublin într-un comunicat. 

Cauza exploziei, care a lăsat un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri, rămâne neclară.

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Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că a fost „o noapte extrem de dificilă” pentru sistemele de apărare aeriană și de detectare a amenințărilor ale țării, adăugând că autoritățile „lucrează în prezent pentru a determina ce tip de obiect a căzut în apropierea satului Tarnawa-Kolonia”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că „a existat o încălcare a spațiului aerian polonez” în timpul atacului cu rachete la scară largă al Rusiei asupra vestului Ucrainei. Prim-ministrul se deplasează spre locul incidentului.

Peste noapte, Polonia și-a activat forțele aeriene pentru a-și proteja spațiul aerian, în timp ce Rusia a lansat un atac la scară largă cu rachete și drone care au vizat și vestul Ucrainei.

Comandamentul Operațional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spațiul aerian polonez în jurul orei locale 3:40, deplasându-se spre vest.

Obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând Armata să trimită un elicopter la ultima sa locație cunoscută.

„Echipajul elicopterului a identificat ceea ce se crede a fi locul de impact al obiectului într-o zonă nelocuită din apropierea orașului Tarnawa-Kolonia”, a adăugat aceasta

Locuitorii din zonă au spus că explozia a fost diferită de orice au mai trăit până acum.

„Am locuit aici toată viața și n-am mai auzit niciodată așa ceva. Aproape că ne-au fost sparte geamurile”, a declarat un locuitor pentru publicația locală Lublin 112. 

„Ce a fost, o dronă sau o bombă? Oamenii spun că a fost un fel de rachetă”, a adăugat un alt rezident.

Editor : Ș.R.

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