Orban arată cu degetul către acuzațiile de corupție de la Kiev. Ucraina ripostează cu o memă virală „costum de zebră”

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă de război”, provocând un răspuns ironic din partea ministerului de externe al Ucrainei. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, într-un costum de zebră modificat în Photoshop, a făcut furori pe rețelele de socializare, ucrainienii ironizând aparenta ipocrizie a liderului ungar.

Atacul

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a escaladat confruntarea sa de lungă durată cu Kievul pe 13 noiembrie, acuzând Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă de război” și susținând că a fost dezvăluită corupția „cu legături nenumărate cu președintele Zelenski”, scrie Kyiv Post.

Într-o declarație pe X, Orbán a spus că „iluzia de aur a Ucrainei se destramă” și a susținut că Ungaria nu va finanța ceea ce el a numit „nebunie”.

„Oricum, după toate acestea, cu siguranță nu vom ceda cererilor financiare și șantajului președintelui ucrainean. Este timpul ca Bruxelles-ul să înțeleagă în sfârșit unde se duc cu adevărat banii lor”, a spus el.

…și replica

Ministerul de Externe al Ucrainei a răspuns în câteva ore, respingând comentariile lui Orbán și subliniind propriul bilanț al liderului maghiar. Purtătorul de cuvânt al MAE, Heorhiy Tikhi, a scris pe X:

„Lecții despre corupție de la un politician implicat în scandaluri de corupție, care a făcut din țara sa cea mai săracă din UE? Nu, mulțumesc.”

Tikhi a însoțit postarea cu o imagine photoshopată a lui Orbán purtând un costum cu model de zebră – o referire directă la un recent raport de investigație din Ungaria care dezvăluie că proprietatea privată a prim-ministrului include un mini-zoo exotic cu zebre și alte animale.

La sfârșitul lunii septembrie, protestatarii au organizat o demonstrație la porțile complexului, ținând pancarte cu sloganuri antiguvernamentale și baloane în formă de zebră.

Editor : Sebastian Eduard