Live TV

Orban arată cu degetul către acuzațiile de corupție de la Kiev. Ucraina ripostează cu o memă virală „costum de zebră”

Data publicării:
Viktor Orban memă
Foto: X/Heorhii Tykhyi
Din articol
Atacul …și replica

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă de război”, provocând un răspuns ironic din partea ministerului de externe al Ucrainei. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, într-un costum de zebră modificat în Photoshop, a făcut furori pe rețelele de socializare, ucrainienii ironizând aparenta ipocrizie a liderului ungar.

Atacul

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a escaladat confruntarea sa de lungă durată cu Kievul pe 13 noiembrie, acuzând Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă de război” și susținând că a fost dezvăluită corupția „cu legături nenumărate cu președintele Zelenski”, scrie Kyiv Post.

Într-o declarație pe X, Orbán a spus că „iluzia de aur a Ucrainei se destramă” și a susținut că Ungaria nu va finanța ceea ce el a numit „nebunie”.
„Oricum, după toate acestea, cu siguranță nu vom ceda cererilor financiare și șantajului președintelui ucrainean. Este timpul ca Bruxelles-ul să înțeleagă în sfârșit unde se duc cu adevărat banii lor”, a spus el.

…și replica

Ministerul de Externe al Ucrainei a răspuns în câteva ore, respingând comentariile lui Orbán și subliniind propriul bilanț al liderului maghiar. Purtătorul de cuvânt al MAE, Heorhiy Tikhi, a scris pe X:

„Lecții despre corupție de la un politician implicat în scandaluri de corupție, care a făcut din țara sa cea mai săracă din UE? Nu, mulțumesc.”

Tikhi a însoțit postarea cu o imagine photoshopată a lui Orbán purtând un costum cu model de zebră – o referire directă la un recent raport de investigație din Ungaria care dezvăluie că proprietatea privată a prim-ministrului include un mini-zoo exotic cu zebre și alte animale.

La sfârșitul lunii septembrie, protestatarii au organizat o demonstrație la porțile complexului, ținând pancarte cu sloganuri antiguvernamentale și baloane în formă de zebră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
VIDEO Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
VIDEO Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem...
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul...
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
Ultimele știri
SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice
Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri”
Volodimir Zelenski merge în Grecia la sfârșitul săptămânii pentru a semna un acord energetic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1004238930
Merz nu mai vrea tineri ucraineni care fug de recrutarea militară în Germania. Cererea pe care a făcut-o către Zelenski
soldati ucraineni - pokrovsk
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Armata Ucrainei
Cum arată o tragere de noapte cu rachete ucrainene Flamingo
Flamingo missile
Kievul confirmă că a folosit racheta de producție internă Flamingo în atacurile din Crimeea, Zaporoje și sudul Ucrainei
militari ucraineni
Ţările nordice şi baltice anunță că vor cumpăra arme de 500 de milioane de dolari de la SUA pentru Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Adevărul
Caz tragic la o clinică dentară din București: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Rogobete: „Sper...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA