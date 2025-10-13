Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca deportarea imigranților ilegali să fie mai ușoară

Autoritățile britanice au obținut sprijinul a peste 15 țări pentru reformarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, în timp ce guvernele de pe întreg continentul caută modalități de a combate migrația ilegală, potrivit The Times.

Cel puțin 16 țări susțin demersurile Regatului Unit de a schimba modul în care instanțele interpretează Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a fost acuzată de eșuarea a mii de cazuri de deportare a solicitanților de azil.

Propunerile ar reduce puterea instanțelor de a împiedica deportarea solicitanților de azil în așteptarea audierilor, care pot dura uneori luni sau chiar ani.

Guvernele doresc, de asemenea, o mai mare libertate de a deporta oamenii, chiar dacă se pretinde că o astfel de mișcare ar avea un impact asupra dreptului migranților la o viață de familie.

Schimbările vor necesita probabil modificări ale CEDO pentru a oferi țărilor individuale mai multă putere de a-și reglementa frontierele din motive precum bunăstarea economică și securitatea națională, chiar dacă acest lucru ar putea încălca drepturile persoanelor.

Este de așteptat ca acest lucru să se bazeze pe modificările aduse CEDO în 2021, cunoscute sub numele de „marja de apreciere”, care au precizat pentru prima dată că protejarea drepturilor omului în temeiul convenției este responsabilitatea principală a statelor individuale. De asemenea, le-a oferit o mai mare libertate în modul în care interpretează tratatul.

Miniștrii britanici speră că schimbările vor pune capăt unora dintre cele mai flagrante exemple de solicitanți de azil care utilizează CEDO pentru a evita deportarea.

În martie, un infractor albanez condamnat la mai mult de trei ani de închisoare pentru conducerea unei fabrici de canabis nu a fost deportat după ce judecătorii au decis că acest lucru i-ar priva fiica de un „model masculin”.

În iunie, doi fugari căutați pentru crimă și viol de copii în Brazilia au folosit cu succes legile britanice privind drepturile omului pentru a evita extrădarea.

Bărbații au susținut că extrădarea le-ar încălca drepturile prevăzute la articolul 3 din CEDO, care protejează împotriva torturii și a tratamentelor inumane.

Printre țările care susțin schimbările se numără Austria, Belgia, Italia și Polonia. Acestora li s-au alăturat alte țări, inclusiv Franța, Germania, Olanda, Croația și Republica Cehă.

Șaisprezece țări au participat la o reuniune la Copenhaga în această lună pentru a discuta modul în care ar putea fi implementate schimbările. Conform regulilor, orice modificare ar necesita sprijinul unanim al semnatarilor, lucru pe care miniștrii îl consideră realizabil.

Editor : Ș.R.