Autoritățile ruse au decis să restricționeze importul în țară al legumelor și fructelor de pădure din Armenia, după ce au luat deja măsuri similare în cazul florilor, apei minerale și alcoolului.

Potrivit Rosselkhoznadzor, interdicția va intra în vigoare începând cu 30 mai „până la elaborarea unui algoritm corespunzător pentru asigurarea siguranței produselor expediate” și se aplică roșiilor proaspete, castraveților, ardeilor, legumelor verzi și căpșunilor importate din Armenia.

Autoritatea a invocat ca motiv al restricțiilor „cazurile tot mai frecvente de încălcări la livrarea” produselor armene în Federația Rusă și amenințarea la adresa siguranței fitosanitare. „În plus, autoritatea competentă din Armenia nu a luat măsurile corespunzătoare cu privire la încălcările identificate anterior”, au declarat autoritățile.

Anterior, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Erevan, Rospotrebnadzor a anunțat identificarea a peste 140 de cazuri de contaminare a legumelor și fructelor armene cu insecte și bacterii periculoase.

Începând cu 22 mai, autoritatea a interzis, de asemenea, importul de flori din Armenia, deoarece a descoperit dăunători în acestea. În aceeași zi, Rospotrebnadzor a restricționat importul și vânzarea pe teritoriul Federației Ruse a apei minerale „Djermuk” din cauza depistării unui conținut excesiv de hidrocarbonat. În plus, în Rusia s-a interzis importul de coniac și vinuri de la trei mari producători armeni — „Vedi-Alko”, „Fabrica de coniac din Abovyan” și casa de vinuri și coniac „Shakhnazaryan”.

Anterior, șeful Rospotrebnadzor, Serghei Dankvert, a formulat, de asemenea, pretenții cu privire la produsele din pește, brânzeturile și untul din Armenia.

Presiunea economică asupra Erevanului nu se referă doar la livrările de mărfuri. La începutul săptămânii s-a aflat că șeful Ministerului Energiei din Federația Rusă, Serghei Civilev, a amenințat Armenia cu rezilierea acordului privind livrările de gaze, produse petroliere și diamante brute, în cazul în care republica va continua procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Parlamentul armean a lansat procedura de aderare la UE în martie 2025.

Cu ceva timp în urmă, în Armenia a fost adoptată o lege privind recunoașterea jurisdicției Curții Penale Internaționale (care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin), iar premierul republicii, Nikol Pașinian, l-a invitat pe președintele Vladimir Zelenski la summitul Comunității Politice Europene. În plus, Pashinyan a refuzat să vină la Moscova la parada de Ziua Victoriei din 9 mai și a declarat că țara sa nu este aliatul Moscovei în chestiunea Ucrainei.

La rândul său, Putin a îndemnat Erevanul să nu uite de soarta Ucrainei și a cerut organizarea unui referendum privind aderarea la UE și ieșirea din UEAE, pentru a permite o „despărțire blândă, inteligentă și reciproc avantajoasă”.

