Bulgaria, divizată între Moscova și Bruxelles. Doi candidați se luptă pentru președinție în turul al doilea

Bulgaria își alege astăzi președintele într-un tur al doilea care pune față în față două viziuni diferite asupra relațiilor cu Rusia și a războiului din Ucraina. Iliana Iotova, susținută de fostul președinte Rumen Radev, se confruntă cu reformatorul pro-occidental Andrey Gyurov, într-un scrutin desfășurat pe fondul tensiunilor din Marea Neagră și al atacurilor cu drone asupra navelor comerciale, potrivit TVP World.

Președinta în exercițiu, Iliana Iotova, a obținut 34,76% din voturi, în timp ce fostul premier interimar Andrey Gyurov a fost votat de 31,95% dintre alegători. În cursa pentru funcția de președinte, cu atribuții în mare parte ceremoniale, s-au înscris 27 de perechi de candidați. Niciuna nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur. Pentru o victorie în primul tur, candidatul trebuie să obțină peste jumătate din voturile valabil exprimate, iar prezența la urne trebuie să depășească 50% din numărul alegătorilor înscriși pe liste.

Prezența la vot a fost de numai 22,98%, iar diferența dintre primele două echipe de candidați a fost de mai puțin de 43.000 de voturi.

Alegerile de săptămâna trecută au căpătat o importanță sporită după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastei bulgare a Mării Negre. Atacurile au dus la dispariția a aproximativ două duzini de marinari străini, despre care se crede că ar fi murit.

Loviturile au provocat condamnări internaționale și au alimentat temerile privind extinderea conflictului din Ucraina. În urma incidentelor, guvernul bulgar a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității maritime.

Miercuri, o navă de marfă care transporta, printre altele, mărfuri periculoase a fost lovită de drone la aproximativ 21 de mile marine sud-est de orașul bulgar Shabla, de la Marea Neagră. Nava s-a scufundat ulterior, însă toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.

Bulgaria nu a acuzat direct Rusia că s-ar afla în spatele atacurilor. Premierul Rumen Radev a afirmat însă că efectele acestora „beneficiază Federația Rusă”. Moscova a negat orice implicare.

Ambii candidați aflați în cursa pentru președinție au condamnat atacurile cu drone, însă au poziții diferite în privința războiului din Ucraina și a relațiilor cu Rusia.

Iliana Iotova, fostă vicepreședintă a Bulgariei, a preluat funcția de președinte în ianuarie, după ce Rumen Radev a demisionat pentru a intra în cursa pentru alegerile parlamentare. Partidul acestuia a câștigat scrutinul, iar lista sa electorală a fost considerată de numeroși analiști politici favorabilă Kremlinului. Radev o susține pe Iotova, iar ambii au pledat pentru o soluție diplomatică la conflictul din Ucraina.

Citește și: Comisia Europeană, pregătită să colaboreze cu România pentru securitatea Mării Negre, după atacul cu drone din largul Bulgariei

Dacă va câștiga turul al doilea, Iotova va deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei.

Andrey Gyurov, care a ocupat funcția de premier interimar în acest an, este susținut de partidele reformiste pro-occidentale și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina. În timpul mandatului său de șef al guvernului interimar, a semnat un acord de cooperare pe o perioadă de zece ani cu Kievul.

Turul al doilea de duminică le pune față în față pe Iliana Iotova, care susține îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și beneficiază de sprijinul lui Rumen Radev, și pe Andrey Gyurov, susținut de partidele de opoziție pro-europene.

Editor : C.A.