Live TV

Scandal fiscal la Londra: vicepremierul Angela Rayner admite că a plătit taxe mai mici decât datora

Data actualizării: Data publicării:
Angela Rayner
Angela Rayner. Foto: Profimedia
Din articol
Impact puternic pentru Partidul Laburist Reacția lui Keir Starmer

Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a fost solidar cu vicepremierul său, afirmând în faţa Parlamentului că era „foarte mândru” să stea alături de Angela Rayner.

„Am fost cu adevărat şocată, pentru că eu credeam că am făcut totul corect”, a declarat Rayner, în vârstă de 45 de ani, într-un interviu acordat Sky News. „M-am bazat pe sfaturile pe care le-am primit şi sunt devastată, pentru că am respectat întotdeauna regulile, lucru de care am fost întotdeauna mândră”, a spus ea.

La întrebarea dacă s-a gândit să demisioneze, Angela Rayner, care este şi ministru al Locuinţelor, a răspuns, pe punctul de a izbucni în lacrimi, că a discutat despre acest subiect cu familia sa.

Devenită ţinta presei conservatoare, vicepremierul se află în centrul unei controverse după ce a cumpărat un apartament în Hove, o staţiune balneară în sudul Angliei. Ea ar fi economisit 40.000 de lire sterline (n.r. 46.050 de euro) din impozitul legat de achiziţionarea acestei locuinţe, retrăgându-şi numele de pe titlurile de proprietate ale unei alte proprietăţi imobiliare situate în circumscripţia sa. În consecinţă, noul apartament era oficial singura sa proprietate imobiliară.

Ea este acuzată că în acest fel ar fi evitat în mod deliberat să plătească impozitul corespunzător.

Rayner a declarat că a cerut sfatul unor avocaţi „care nu au luat în considerare în mod corespunzător” toate detaliile situaţiei sale personale, în special un fond creat pentru fiul său cu handicap.

„Nu am plătit taxele corespunzătoare la momentul achiziţiei”, a recunoscut vicepremierul, precizând că a contactat autoritatea fiscală pentru a informa că trebuie să plătească un impozit suplimentar pe proprietate.

Impact puternic pentru Partidul Laburist

Angela Rayner este o figură de stânga a Partidului Laburist. A crescut într-o locuinţă socială şi a părăsit şcoala fără a mai obţine o diplomă, la 16 ani, atunci când a rămas însărcinată, crescându-și apoi singură fiul. Ulterior, a îngrijit persoane în vârstă, apoi a devenit reprezentantă sindicală, înainte de a intra în politică.

Mărturisirea ei este stânjenitoare pentru Partidul Laburist, care se află în urma partidului populist Reform UK, al lui Nigel Farage, în sondajele de opinie, la doar un an după ce prim-ministrul Keir Starmer a obţinut una dintre cele mai mari victorii electorale din istoria modernă a Marii Britanii.

Rayner, în vârstă de 45 de ani, este uneori considerată o potenţială succesoare a lui Starmer, dar viitorul ei politic va depinde acum probabil de concluziile consilierului independent privind standardele ministeriale, care va stabili dacă ea a încălcat codul de conduită al guvernului.

Reacția lui Keir Starmer

La întrebările adresate prim-ministrului în parlament, liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a spus că Starmer ar trebui să o demită pe Rayner. Starmer a răspuns afirmând că Rayner a făcut „mai mult decât” ceea ce se aşteaptă în mod normal de la miniştri să dezvăluie despre proprietăţile lor şi că este „foarte mândru” să lucreze cu ea.

Cunoscută pentru maniera sa directă şi caldă, Rayner este o persoană extrovertită, considerată unul dintre cele mai puternice atuuri electorale ale Partidului Laburist, deoarece poate stabili o legătură cu alegătorii obişnuiţi. Personalitatea ei contrastează cu reputaţia lui Starmer de lider tehnocrat prudent.

Guvernul lui Starmer s-a confruntat cu o serie de scandaluri, patru miniştri fiind nevoiţi să demisioneze din cauza unor nereguli de la venirea partidului la putere. Atât el, cât şi Rayner au fost criticaţi la începutul mandatului lor pentru că au acceptat donaţii sub formă de ţinute scumpe, practică pe care au încetat-o.

Recunoaşterea lui Rayner cu privire la plata insuficientă a impozitelor este al doilea caz în ultimele săptămâni când un ministru se confruntă cu o anchetă cu privire la afacerile sale imobiliare. Luna trecută, ministrul pentru persoanele fără adăpost al lui Starmer a demisionat după ce le-a spus chiriaşilor că trebuie să plece şi apoi a majorat brusc chiria – o practică pe care guvernul a încercat să o oprească. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
5
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
Digi Sport
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CHINA BEIJING XI JINPING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația...
politist muscat de plosnite
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei, zece...
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan...
Ultimele știri
Acordul comercial SUA - UE, în pericol de anulare. Anunțul lui Donald Trump
Șeful Consiliului European, Antonio Costa, primit azi de Nicuşor Dan: „România este un element cheie pentru securitatea europeană”
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
Adevărul
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la...
Playtech
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Spaimă printre livratori: de ce își scriu pe rucsac că sunt români
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...