Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan a anunțat că a acceptat propunerea președintelui. El va trebui în următoarele zile să negocieze cu parlamentarii în așa fel încât să obțină o majoritate care să-l instaleze la Palatul Victoria. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după ce în prima parte a zilei au fost peste șase ore de consultări.

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Sorin Grindeanu: E greu de înțeles ce argumente a avut Nicușor Dan

ACTUALIZARE 17:41 Sorin Grindeanu s-a arătat surprins și dezamăgit de alegerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan. Președintele PSD a afirmat că „este greu de înțeles” ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, „făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări”. Detalii AICI.

Ionuț Pucheanu: Dacă își dorește voturile de la PSD, ar trebui refăcută alianța

ACTUALIZARE 17:50 Primarul Galațiului, liderul local al PSD Ionuț Pucheanu, a reiterat, joi, mesajul PSD că social-democrații vor susține doar un guvern din care fac parte, după ce Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan ca premier însărcinat să formeze un guvern. Detalii AICI.

ACTUALIZARE 17:28 Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă nominalizarea ca premier desemnat.

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Declarația președintelui Nicușor Dan

„Bună seara! Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună, și separat, cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire.

O spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și puțină preocupare pentru interesul național. Un șef de partid mi-a spus în privat că România e problema mea.

Trăim din banii oamenilor, trebuie să ajungem la un compromis, să ajungem să negociem problemele și aspirațiile categoriilor sociale, profesionale, din țara noastră.

România are nevoie de guvern.

Nu avem o majoritate conturată.

Am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan.

Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.

Domnul Mureșan mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine. Aștept să îmi confirme sau să îmi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial.

Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat public, sarcina prim-ministrului desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și, printre aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii

Seară bună!”

Știrea inițială

În timpul consultărilor, PSD și AUR și-au asumat, pe rând, guvernarea, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru susținerea în Parlament.

USR a propus varianta guvernelor rotative, iar UDMR s-a arătat deschis să susțină un Guvern alături de PSD și PNL.

Printre numele propuse de liderii formațiunilor politice din Parlament se numără Sorin Grindeanu (propus de PSD), Siegfried Mureșan (propus de PNL-USR-UDMR) sau Victor Ponta (propus de grupul parlamentar din care face parte).

În același timp, surse Digi24 arătau că președintele l-ar lua în calcul pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

Editor : M.G.