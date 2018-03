Socrul Pippei Middleton, acuzat de "viol comis asupra unei minore"

Socrul Pippei Middleton, sora lui Kate Middleton - soţia prinţului William -, a fost pus sub acuzare de justiţia franceză pentru "viol comis asupra unei minore", a anunţat vineri o sursă judiciară citată de AFP.

Foto: Gulliver/Getty Images



David Matthews a fost plasat în custodia Poliţiei franceze marţi, la Paris, de Brigada pentru protecţia minorilor. Joi, septuagenarul britanic a fost pus sub acuzare pentru "viol comis asupra unei minore de o persoană care avea autoritate asupra victimei" şi a fost plasat sub control judiciar, a precizat aceeaşi sursă, confirmând o informaţie difuzată de postul radiofonic Europe 1, scrie Agerpres.



Faptele prezumtive ar data din perioada 1998 - 1997. O plângere a fost depusă în 2017.



Pippa Middleton, care a făcut senzaţie cu o rochie spectaculoasă purtată la nunta surorii sale Kate cu prinţul William în 2011, s-a căsătorit în mai 2017 cu expertul în finanţe James Matthews, fiul lui David Matthews, un bogat administrator al unui fond de investiţii, fost pilot profesionist de curse şi moştenitor al titlului scoţian Laird of Glen Affric.