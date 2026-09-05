Criminalul de război Ratko Mladic a fost omagiat la Belgrad de foşti camarazi şi oficiali sârbi din trecut şi prezent

Foşti camarazi şi oficiali sârbi din trecut şi prezent l-au omagiat sâmbătă la Casa Armatei din Belgrad pe criminalul de război Ratko Mladic, care a murit în închisoare la Haga pe 27 august, la vârsta de 84 de ani, transmite Hina, potrivit Agerpres.

Printre cei prezenţi la ceremonie au fost ministrul sârb al justiţiei, Nenad Vujic, preşedintele Republicii Srpska din Bosnia-Herţegovina, Sinisa Karan, ministrul de interne şi cel al muncii şi veteranilor din aceeaşi entitate, Zeljko Budimir, respectiv Radan Ostojic, conform presei locale.

Au vorbit despre fostul comandant al sârbilor bosniaci în războiul din fosta Iugoslavie foşti ofiţeri şi camarazi, precum şi istorica rusă Elena Guskova. Câteva sute de oameni s-au aşezat la coadă în faţa clădirii pentru a-şi prezenta ultimele omagii.

Ratko Mladic a fost condamnat de Tribunalul Penal Internaţional de la Haga pentru fosta Iugoslavie pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii, precum şi pentru că a luat ostatici membri ai forţelor ONU de menţinere a păcii ca represalii la loviturile aeriene ale NATO din 1995.

Comemorarea nu a beneficiat de prea multă atenţie din partea presei pro-guvernamentale; în paralel, Partidul Progresist Sârb, de guvernământ, avea o reuniune la Nis, în cursul căreia preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost desemnat candidat al formaţiunii la funcţia de prim-ministru.

Trupul neînsufleţit al lui Mladic a fost adus cu un avion de la Haga la Belgrad în 3 septembrie şi a ajuns la Academia Medicală Militară, deoarece se pare că familia fostului comandant a cerut o autopsie.

El va fi înmormântat luni în mormântul familiei din capitala sârbă, alături de fiica sa Ana. Sicriul va fi expus mai întâi pe un catafalc, într-o biserică locală unde va avea loc şi o procesiune.

Mulţi sârbi din Serbia şi Bosnia-Herţegovina îl consideră în continuare pe Mladic un erou, în ciuda condamnării sale de către comunitatea internaţională.

Editor : B.P.