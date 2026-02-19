Live TV

UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă preşedintele Consiliului European

steagurile ucrainei si ue
Foto: GettyImages

Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.

Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în general considerat nerealist de experţi.

„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil şi să progresăm în procesul de extindere”, a declarat Costa în cadrul unei conferinţe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită.

„Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a adăugat el, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia va intra marţea viitoare în al cincilea an, complicând speranţele unei integrări rapide a ţării.

„Ce este în mod special impresionant este că Ucraina, în pofida războiului teribil cu care se confruntă, aplică reformele necesare pentru a deveni membră cu normă întreagă a Uniunii Europene”, a subliniat Costa.

„Există reguli pentru procesul de aderare”, a reamintit el, întrebat despre posibilitatea de a oferi o aderare „light” Kievului. „Ţările candidate sunt obligate să respecte aceste criterii”, a spus el evocând criteriile aşa-numite de la Copenhaga formulate în 1993.

Aderarea unui ţări necesită, însă, aprobarea tuturor statelor UE, ori Ungaria condusă de Viktor Orban este în mod deschis ostilă candidaturii ucrainene.

Antonio Costa a reamintit totuşi că Budapesta şi-a dat acordul pentru ca Ucraina să obţină statutul de ţară candidată în 2022.

Recordul de aderare cea mai rapidă la blocul comunitar este deţinut de Finlanda: mai puţin de trei ani între depunerea candidaturii sale şi aderarea oficială. La polul opus se află Turcia, care este oficial candidată de aproape 30 de ani, dar procesul de aderare a sa la UE este complet îngheţat.

Editor : Liviu Cojan

