Analiză Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta

Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Întâlnirea planificată între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, după convorbirea telefonică de joi între cei doi, va fi o lovitură dureroasă pentru Uniunea Europeană, scrie publicaţia britanică The Telegraph, citată vineri de portalul Fakti.bg.

"Anunţul lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta situaţia din Ucraina va fi o lovitură dureroasă pentru Europa", se arată în articol.

Publicaţia consideră că premierul ungar Viktor Orban, în calitate de gazdă, nu va face decât să-şi consolideze autoritatea şi să complice semnificativ încercările UE de a-i slăbi puterea.

"Aceasta va fi o lovitură pentru cei din UE care sperau că Orban ar putea fi înlăturat de liderul pro-european al partidului de opoziţie Tisza, Peter Magyar", se menţionează în articol.

Trump şi Putin au avut joi după-amiază cea de-a opta şi cea mai lungă convorbire telefonică de la începutul celui de-al doilea mandat al liderului american.

Consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov a afirmat că discuţia s-a concentrat pe criza din Ucraina.

Liderul american şi-a anunţat intenţia de a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat la scurt timp că a vorbit deja cu Trump şi că pregătirile pentru summit au început şi sunt în plină desfăşurare.

