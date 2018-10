VIDEO. Ploi apocaliptice în Franţa. Cel puţin 13 oameni au murit

Cel puţin 13 oameni au murit în Franţa, într-un departament de lângă Toulouse, lovit de cele mai puternice inundaţii din ultimii aproape 130 de ani. Ploi apocaliptice au umflat râurile din unele zone şi cu opt metri. În 50 de comune a turnat azi-noapte în şase ore cât pentru jumătate de an. Mii de case sunt inundate, iar operaţiuni de salvare dramatice sunt în plină desfăşurare.

Şapte elicoptere au fost trimise în departamentul Aude din sudul Franţei pentru a-i ajuta pe sinistraţi. Mii de oameni nu au cum să iasă altfel din casele înconjurate de ape. Coşmarul a început azi-noapte, când pompierii au fost nevoiţi să se recunoască învinşi de puhoaie.

-Vedem pompierii, sunt aproape, dar nu pot interveni. Nici măcar cu barca. Curentul este foarte puternic.

Sudul Franţei este lovit de cele mai puternice inundaţii din anul 1891 încoace. Localnicii fuseseră avertizaţi că se apropie furtuna, dar nimeni nu se aştepta să crească nivelul apei atât de mult şi atât de repede. În toiul nopţii, oamenii au fost treziţi de răpăitul ce vestea prăpădul.

-Am coborât din pat şi aveam picioarele în apă. Am fugit la bucătărie şi am încercat să deschid uşa, dar era imposibil. Am forţat şi m-am trezit în apă până la brâu.

În regiunea lovită de inundaţii, penele de electricitate sunt frecvente. Toate şcolile au fost închise, trenurile şi maşinile nu mai circulă. Şosele şi căi ferate sunt acoperite de puhoaie.

Francezii care s-au trezit în mijlocul şuvoaielor sunt atât de şocaţi, încât la Carcassone, unul dintre cele mai mari oraşe din departamentul afectat de inundaţii, un grup de medici acordă asistenţă psihologică celor traumatizaţi de asaltul apelor.

-A fost ca un val care s-a izbit de uşa de la intrare, toată casa a fost inundată.

În marea de panică, meterologii aduc veşti rele francezilor. Ploi abundente sunt aşteptate cel puţin până mâine seară în sudul Hexagonului.

