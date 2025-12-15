Live TV

Video Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat periculos cum vă raportați la apărarea ţării

Data publicării:
Ilie Bolojan
Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR, la Palatul Parlamentului din București, 15 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan a acuzat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că Opoziția are o abordare „periculoasă” în ceea ce privește apărarea țării, reproșând semnatarilor moțiunii de cenzură că s-au opus inclusiv măsurilor care permit Armatei Române să doboare dronele rusești care intră în spațiul aerian al României.

„Am preluat mandatul în urmă cu şase luni într-un moment dificil pentru ţara noastră. Am anunţat atunci trei direcţii principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanţe, bună guvernare şi respect pentru cetăţeni. Acestea rămân valabile şi pentru anul ce urmează. Chiar dacă mai avem multe de dus la bun sfârşit, cred că paşii făcuţi în acest an, paşi care au fost şi cei mai grei, au pus ţara noastră pe calea cea bună”, a spus premierul în plenul comun al Parlamentului.

 Ilie Bolojan a subliniat că, atunci când a preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea pieţelor financiare.

„Asta ar fi însemnat fuga investiţiilor, dobânzi foarte mari, posibil chiar incapacitatea de a ne mai împrumuta şi, în cele din urmă, complicaţii sociale foarte mari. Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia şi să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulţumesc din nou pe această cale. Primele rezultate au început să apară. Agenţiile de rating au menţinut România în rândul ţărilor recomandate pentru investiţii. Pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, şi prin îmbunătăţirea colectării”, a arătat şeful Executivului.

„Sunt semne bune pentru România”

Potrivit premierului, pentru prima dată în acest an în octombrie România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor.

„Pentru că am început să facem ordine în finanţe, anul viitor nu vor mai exista creşteri de taxe şi impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investiţiilor şi pe reaşezarea economiei pe baze mai sănătoase. Acestea nu sunt doar poveşti. Sunt semne bune pentru România pe termen scurt şi noi perspective de dezvoltare pe termen mediu, care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român”, a afirmat el.

Bolojan a mai afirmat că am intrat deja într-o rutină a acestor moţiuni de cenzură care urmează toate acelaşi tipar, şi anume bifează un exerciţiu politic.

„În locul discuţiilor pe soluţii, semnatarii moţiunii livrează doar haos şi scandal. În continuare nu înţeleg ce alternativă propun semnatarii moţiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile şi să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare şi să lăsăm România vulnerabilă? Moţiunea arată faptul că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Sau se face că nu înţelege. Ni se spune să reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile”, a menţionat premierul.

„Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării noastre”

„Semnatarii moţiunii pretind că susţin România şi pe români, dar de fapt se folosesc de greutăţile şi suferinţele oamenilor pentru a câştiga capital politic”, a mai declarat premierul.

„Am un mesaj direct pentru semnatarii moţiunii: V-aţi opus la fiecare proiect de restructurare pe care l-am propus în faţa Parlamentului. V-aţi opus măsurilor propuse pentru a avea un sistem de sănătate mai bun. V-aţi opus măsurilor care să facă ordine în finanţele ţării şi să echilibreze bugetul. V-aţi opus măsurilor de reformă fiscală prin care scoatem la iveală firmele fantomă şi asigurăm plata corectă a impozitelor de către firmele străine în România. V-aţi opus reformei instituţiilor de reglementare, dar şi reducerii de posturi în consiliile de administraţie. V-aţi opus autorizării armatei române de a doborî dronele ruseşti care ajung în spaţiul nostru aerian. Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, este dreptul opoziţiei s-o facă. Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării noastre”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit şefului Executivului, „prima datorie este siguranţa românilor”. 
 
„Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte şi sănătate şi educaţie pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie şi de o apărare pe măsură şi de sisteme publice funcţionale. Investiţia în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii şi oportunităţi pentru România”, a explicat premierul. 

VIDEO Bolojan: „România nu e de vânzare" se numeşte moţiunea împotriva unui guvern care a crescut redevenţele la petrolul extras de OMV

