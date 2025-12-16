Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR

Cseke Attila a anunţat că Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor asigurate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), și anume de 60%. În acest context, ministrul a adăugat că, în urma negocierilor cu autorităţile europene, proiecte care erau inițial finanţate din împrumuturi vor primi finanţare nerambursabilă, prin granturi.

„Nu există risc de întârzieri. Guvernul, în noiembrie, a aprobat memorandumul pe investiţiile derulate prin finanţare PNRR prin Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că peste 5.300 de astfel de investiţii merg mai departe. Toate investiţiile care practic, la 19 august, când a intrat în vigoare ordonanţa pe PNRR, erau în şantier, adică aveau ordin de începere a execuţiei lucrării, toate acestea sunt menţinute la finanţare. Mai mult decât atât, pentru a putea fi menţinute la finanţare în PNRR, Guvernul şi-a asumat să adauge, în caz de nevoie, o finanţare naţională de 4,2 miliarde de lei”, a afirmat ministrul Dezvoltării, într-o declaraţie de presă, marţi, în judeţul Alba, unde Cseke Attila a făcut o vizită pentru a verifica stadiul implementării programului care vizează construirea de creşe, scrie News.ro.

El a subliniat că „nu pierdem nicio investiţie care la 19 august a fost începută”, arătând că lista acestor investiţii este publică încă din vara acestui an.

„Datorită faptului că suntem ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie pe PNRR, suntem la 60% grad de absorbţie, am reuşit, în toamna acestui an, în urma negocierii cu Comisia Europeană, ca mare parte din finanţările noastre să le trecem de pe finanţare rambursabilă, care afecta şi bugetul ţării şi deficitul, pe finanţare nerambursabilă. Acest mecanism acum se implementează, în aceste zile, primăriile primesc notificările în urma cărora trecem pe finanţare pe grant, ceea ce înseamnă următorul lucru: că vom avea banii necesari pentru fiecare din aceste 5.300 de investiţii, nu există risc de neplată. Încă în această lună vom plăti toate facturile depuse la minister şi probabil vom plăti inclusiv facturi depuse în luna decembrie. Deci finanţarea pe PNRR este complet asigurată”, a adăugat ministrul.

