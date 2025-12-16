Live TV

Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR

Data publicării:
cseke attila face declaratii
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Foto: Inquam Photos / George Călin

Cseke Attila a anunţat că Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor asigurate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), și anume de 60%. În acest context, ministrul a adăugat că, în urma negocierilor cu autorităţile europene, proiecte care erau inițial finanţate din împrumuturi vor primi finanţare nerambursabilă, prin granturi.

Nu există risc de întârzieri. Guvernul, în noiembrie, a aprobat memorandumul pe investiţiile derulate prin finanţare PNRR prin Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că peste 5.300 de astfel de investiţii merg mai departe. Toate investiţiile care practic, la 19 august, când a intrat în vigoare ordonanţa pe PNRR, erau în şantier, adică aveau ordin de începere a execuţiei lucrării, toate acestea sunt menţinute la finanţare. Mai mult decât atât, pentru a putea fi menţinute la finanţare în PNRR, Guvernul şi-a asumat să adauge, în caz de nevoie, o finanţare naţională de 4,2 miliarde de lei”, a afirmat ministrul Dezvoltării, într-o declaraţie de presă, marţi, în judeţul Alba, unde Cseke Attila a făcut o vizită pentru a verifica stadiul implementării programului care vizează construirea de creşe, scrie News.ro.

El a subliniat că nu pierdem nicio investiţie care la 19 august a fost începută”, arătând că lista acestor investiţii este publică încă din vara acestui an.

Datorită faptului că suntem ministerul cu cel mai mare grad de absorbţie pe PNRR, suntem la 60% grad de absorbţie, am reuşit, în toamna acestui an, în urma negocierii cu Comisia Europeană, ca mare parte din finanţările noastre să le trecem de pe finanţare rambursabilă, care afecta şi bugetul ţării şi deficitul, pe finanţare nerambursabilă. Acest mecanism acum se implementează, în aceste zile, primăriile primesc notificările în urma cărora trecem pe finanţare pe grant, ceea ce înseamnă următorul lucru: că vom avea banii necesari pentru fiecare din aceste 5.300 de investiţii, nu există risc de neplată. Încă în această lună vom plăti toate facturile depuse la minister şi probabil vom plăti inclusiv facturi depuse în luna decembrie. Deci finanţarea pe PNRR este complet asigurată”, a adăugat ministrul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rogobete 2
Alexandru Rogobete: „Spitalele noi din România nu mai sunt promisiuni. Sunt realitate”. Cum arată noile investiții
BNR
BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”. Care sunt principalele riscuri semnalate
Ministrul fondurilor europene.
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru achiziţiile de microbuze electrice pentru elevi la suprapreț
centru
Încă un centru important de cercetare se construiește lângă laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume. Anunțul lui Cseke Attila
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca inoportună de magistratură nu este neapărat neconstituțională
Recomandările redacţiei
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Muncii: „Nu putem face reforme de tip Băsescu”. Ce soluții...
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
Christopher W. Smith și Oana Țoiu.
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru...
Ultimele știri
Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat
Florin Manole, despre impozitarea progresivă: „Se face bine atunci când se face pe venitul globalizat”
Câți dintre românii care sunt plătiți cu salariul minim pe economie lucrează de fapt „la negru”. Ce spune ministrul Muncii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit la 29 de ani
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...