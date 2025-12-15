Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate

Banca centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova prin care solicită daune în valoare de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, marcând primul pas în ceea ce Kremlinul a avertizat că va fi un coșmar juridic pentru UE din cauza planurilor de a utiliza active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite Reuters.

Uniunea Europeană dorește să utilizeze o parte din activele băncii centrale ruse înghețate în Europa, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, pentru a garanta un împrumut pentru nevoile militare și civile ale Kievului în 2026 și 2027.

Liderii UE au convenit vineri să înghețe activele pe termen nelimitat, argumentând că trebuie să sprijine Ucraina, pentru că, dacă nu o fac, Moscova ar putea într-o zi să atace NATO - o afirmație pe care Rusia o neagă.

Experții juridici se așteaptă ca Tribunalul Comercial din Moscova să emită o hotărâre rapidă împotriva Euroclear, depozitarul cu sediul în Belgia care deține majoritatea activelor. Instanța a declarat că a primit cererea băncii centrale pe 12 decembrie, prin care se solicită 18,2 trilioane de ruble - valoarea totală a activelor suverane blocate ale Rusiei.

Dacă banca centrală câștigă, ar putea solicita executarea silită a activelor Euroclear din alte jurisdicții, în special cele considerate „prietenoase” de Rusia.

Rusia avertizează UE împotriva utilizării activelor sale

Rusia a avertizat în repetate rânduri UE că utilizarea rezervelor sale suverane echivalează cu furt, subminează încrederea în băncile centrale și în moneda euro și a promis represalii dure, inclusiv confiscarea deținerilor investitorilor privați europeni din Rusia.

„Ce investitor rațional își va păstra valorile mobiliare în Euroclear, în euro sau în UE, dacă înțelege că drepturile sale de proprietate nu sunt respectate și că activele sale pot fi confiscate sub orice pretext?”, a declarat pentru Reuters Kirill Dmitriev, trimisul președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții.

Banca centrală a Rusiei a declarat pe 12 decembrie că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale și își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele.

Implementarea va fi contestată în „instanțele naționale, autoritățile judiciare ale statelor străine și organizațiile internaționale, tribunalele arbitrale și alte instanțe judiciare internaționale”, se arată în comunicat.

R usia ar putea ataca Euroclear prin toate mijloacele

„Banca Rusiei ar putea încerca să pună în aplicare o decizie a unei instanțe ruse împotriva Euroclear în China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan și alte jurisdicții prietenoase, dacă astfel de active pot fi identificate”, a declarat Gleb Boyko de la firma de avocatură NSP.

Planurile de utilizare a banilor rusești s-au confruntat cu opoziție în Europa, bancherii avertizând că confiscarea unei astfel de grămezi de active suverane ar fi discutabilă din punct de vedere juridic și ar crea un precedent.

Un document din 2024 publicat de Riksbank-ul Suediei afirma că o astfel de mișcare ar marca prima dată când țările non-beligerante confiscă activele unei țări beligerante într-un război în desfășurare pentru a ajuta o țară terță.

Propunerile UE contrazic o idee publicată în unele versiuni ale unui plan de pace bazat pe SUA, conform căreia rezervele rusești ar putea fi împărțite, o parte fiind folosită pentru reconstrucția Ucrainei, iar o parte pentru crearea unui instrument de investiții SUA-Rusia.

Dmitriev a numit planurile UE „o lovitură dată sistemului de rezerve internaționale creat de Statele Unite”.

