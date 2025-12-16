Ministrul Muncii: Ceşterea salariului minim ar avea impact favorabil pentru lucrătorii din mediul privat

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține în continuare creșterea salariului minimpe economie, spunând că impactul asupra cheltuielilor bugetare nu este unul important. În schimb, angajaţii din mediul privat ar fi ajutaţi de o astfel de măsură, care ar reduce şi din „munca la gri”, a declarat Florin Manole marți seară, la Digi24.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar creşte extrem de puţin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor şi ale demnitarilor nu mai sunt de mult, în practică, în corelare cu salariul minim. Salariile demnitarilor, de exemplu, sunt îngheţate la 2018-2019, apropo de corelarea cu salariul minim, după aia nu s-a mai întâmplat. Creşterile de salarii pentru profesori, dacă vă amintiţi, între tranziţia de la Guvernul Ciucă la Guvernul Ciolacu, creşterea de salarii la profesori s-a făcut necorelat cu salariul minim, ci într-un procent negociat de sindicate şi partidele din coaliţie în acel moment. Aşadar, creşterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul şi în primul rând, în 90 ceva la sută, pentru lucrătorii din mediul privat. Pentru acei lucrători care, dincolo de calcule corecte, nu le neg, referitoare la eventualul impact în economie, lucrătorii ăia trebuie să meargă acasă cu o remuneraţie decentă, care să le permită de la alimentaţie, la creşterea propriilor copii, chirie şi orice altă cheltuială are orice om din această ţară, pe măsură ce creşte inflaţia”, a afirmat Florin Manole, marţi seară, la Digi24, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii a amintit că, „potrivit predicţiilor, inflaţia va fi destul de ridicată şi anul viitor”, iar faptul că oamenii plătiţi cu salariul minim pierd din puterea de cumpărare este „un argument important” în sprijinul ideii de majorare a salariului minim.

„Dar mai e un argument pe care l-a pus pe masă Blocul Naţional Sindical şi a avut dreptate. Dacă am spune oricui că, în domeniul consultanţei, în domeniul fiscal, în domeniul auditului financiar, există 5.000 de oameni, un procent important dintre cei plătiţi cu salariul minim... Înseamnă că avem, probabil, acolo mulţi oameni, precum doamna Mihăilă, dacă vă mai amintiţi, fosta ministră a Sănătăţii de la USR, care deţinea o clinică privată şi, în calitatea sa de deţinător de clinică privată, era plătită doar cu salariul minim şi gestiona acea clinică privată. Adică, unii dintre oamenii din această ţară aleg nişte căi ocolite, munca la gri. Este o problemă”, a adăugat Manole, arătând că pe măsură ce creşte salariul minim „scoatem o parte la alb”.

Editor : B.P.