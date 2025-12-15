Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu 13 direcții silvice către avizare la ministere

Diana Buzoianu a declarat că nu va minți Comisia Europeană că a reorganizat Romsilva. Ministra Mediului a adăugat că la ședința de duminică, din coaliție privind reforma Regiei, PSD a spus că pot rămâne tot 41 de direcții și peste 130 de directori și că există o ordonanță de urgență pe acest subiect, iar România să spună executivului european că a fost îndeplinit acest jalon în PNRR. Ea a anunțat că a transmis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere.

„Pentru că tot spun unii parlamentari PSD că moțiunea de azi nu are nimic a face cu ce reforme am promovat la Romsilva și în alte instituții, las aici o poveste de ieri: Ieri a avut loc ședința grupului de lucru cu reprezentanții din coaliție, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcții și peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect și mai putem impune și criteriile de performanță și să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR.

La câteva ore după această ședință, Romsilva, aflând de această poziționare a PSD, a ieșit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem niște studii ... și să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva”, a scris Diana Buzoianu, luni seară pe Facebook.

Ea a subliniat că nu crede că „se înțelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne mințim cu «uite reforma, nu e reforma»”.

„Eu nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeași structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituție, lăsând neatinse aceleași structuri și grupuri de interese și mafii locale care au acaparat aceastră instituție, sub pretextul că vom avea criterii de performanță și putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele.

Ministra USR a adăugat că a transmis spre avizare la ministre hotărârea de guvern care prevede 13 direcții silvice, iar dacă chiar e dorită reforma Romsilva, atunci vor fi transmise avizele și adoptat proiectul de act normativ în ședința Executivului, zilele acestea.

„Așa că astăzi am trimis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției. Dacă nu se dorește, cu adevărat, blocarea acestei reforme, zilele acestea poate primi hotărârea de Guvern avizele și poate fi adoptată în ședință de Guvern”, a conchis ea.

Moțiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată de Senat. Unii parlamentari PSD susțin demiterea ministrei Mediului și îi cer lui Ilie Bolojan revocarea ei din funcție. Buzoianu a anunțat că nu va demisiona și nu poate fi șantajată să plece de la conducerea ministerului.