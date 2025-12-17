Președintele Nicușor Dan le-a spus românilor care l-au așteptat marți seară la Londra că vom avea o variantă sănătoasă a legilor justiției în România. Șeful statului a precizat că una din modificările care trebuie făcute ar trebui să vizeze puterea mult prea mare a șefilor de instanțe. Românii veniți să-l întâlnească pe președinte purtau pancarte și i-au cerut lui Nicușor Dan să apere justiția.

Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fașa ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Șeful statului a primit mai multe întrebări pe tema justiție.

Româncă din Londra: Într-un final, o să avem o variantă sănătoasă pentru legile justiției? Găsim o variantă sănătoasă?

Nicușor Dan: Eu sunt sigur că facem asta. Unde suntem de acord, și eu și dumneavoastră, este că președinții de instanță au multă putere, mult prea multă, și asta e o chestiune legislativă. Mai sunt de acord că concursurile, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și pe un interviu care evident este subiectiv, se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează, știind că nu o să promoveze. Avem niște probleme în sistemul de justiție. Numai că, în justiție, atunci când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești.

La un moment dat, românii care au venit la întâlnire, o parte din ei purtând pancarte, au început să scandeze: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”.

Nicuşor Dan, mesaj pentru români: Vă invit să credem în ţara noastră

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj de încredere în România, arătând că, pe termen mediu, ţara va fi ”mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea”.

„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteţi dumneavoastră şi prin asta ne faceţi un mare bine. Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneţi ataşaţi de România şi aici sunt foarte importante asociaţiile, e foarte importantă biserica şi eu cred că reprezentaţi un potenţial uriaş pentru România prin ceea ce sunteţi. Întrebarea recurentă a României este cum facem ca dintr-un potenţial să ajungem să concretizăm ceva. Asta este veşnica întrebare şi întrebarea este care este acea interfaţă care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, le-a transmis preşedintele, marţi seară, membrilor comunităţii de români din Marea Britanie.

Editor : Liviu Cojan