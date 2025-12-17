Live TV

Video Românii din Londra l-au așteptat pe președinte în fața ambasadei: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Ce le-a transmis oamenilor

Data actualizării: Data publicării:
dan ok
Nicușor Dan, la Londra. Foto: Captură Digi24
Din articol
Nicuşor Dan, mesaj pentru români: Vă invit să credem în ţara noastră

Președintele Nicușor Dan le-a spus românilor care l-au așteptat marți seară la Londra că vom avea o variantă sănătoasă a legilor justiției în România. Șeful statului a precizat că una din modificările care trebuie făcute ar trebui să vizeze puterea mult prea mare a șefilor de instanțe. Românii veniți să-l întâlnească pe președinte purtau pancarte și i-au cerut lui Nicușor Dan să apere justiția.

Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fașa ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Șeful statului a primit mai multe întrebări pe tema justiție.

Româncă din Londra: Într-un final, o să avem o variantă sănătoasă pentru legile justiției? Găsim o variantă sănătoasă?

Nicușor Dan: Eu sunt sigur că facem asta. Unde suntem de acord, și eu și dumneavoastră, este că președinții de instanță au multă putere, mult prea multă, și asta e o chestiune legislativă. Mai sunt de acord că concursurile, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și pe un interviu care evident este subiectiv, se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează, știind că nu o să promoveze. Avem niște probleme în sistemul de justiție. Numai că, în justiție, atunci când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești.

La un moment dat, românii care au venit la întâlnire, o parte din ei purtând pancarte, au început să scandeze: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”.

Nicuşor Dan, mesaj pentru români: Vă invit să credem în ţara noastră

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj de încredere în România, arătând că, pe termen mediu, ţara va fi ”mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea”.

„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteţi dumneavoastră şi prin asta ne faceţi un mare bine. Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneţi ataşaţi de România şi aici sunt foarte importante asociaţiile, e foarte importantă biserica şi eu cred că reprezentaţi un potenţial uriaş pentru România prin ceea ce sunteţi. Întrebarea recurentă a României este cum facem ca dintr-un potenţial să ajungem să concretizăm ceva. Asta este veşnica întrebare şi întrebarea este care este acea interfaţă care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, le-a transmis preşedintele, marţi seară, membrilor comunităţii de români din Marea Britanie. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Digi Sport
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European summit in Brussels on June 26, 2025.
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Marea Britanie: „Vă mulţumesc că sunteţi o carte de vizită a României”
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean. Foto Profimedia
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare: trădare și trafic de persoane
resedinta premierului britanic
Londra lansează o anchetă cu privire la „ingerinţa financiară străină” în politica britanică
echipe de interventie la un incident in marea britanie, cu fanii liverpool
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
justitie, ciocanel
Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției
Recomandările redacţiei
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
poftofel cu bani
Ministrul Muncii: Ceşterea salariului minim ar avea impact favorabil...
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Muncii: „Nu putem face reforme de tip Băsescu”. Ce soluții...
Ultimele știri
Diana Buzoianu acuză „fake news-uri care se duceau pe securitate naţională” în scandalul barajelor. „Acolo o să acţionăm foarte clar”
Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...