Video Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Marea Britanie: „Vă mulţumesc că sunteţi o carte de vizită a României”

Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj pentru românii care locuiesc în Marea Britanie, cărora le-a mulțumit pentru „faptul că sunt o carte de vizită a României”. În același timp, șeful statului „îi invită” să aibă încredere în țara noastră, arătând că, pe termen mediu, România va fi „mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea”.

„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteţi dumneavoastră şi prin asta ne faceţi un mare bine. Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneţi ataşaţi de România şi aici sunt foarte importante asociaţiile, e foarte importantă biserica şi eu cred că reprezentaţi un potenţial uriaş pentru România prin ceea ce sunteţi.

Întrebarea recurentă a României este cum facem ca dintr-un potenţial să ajungem să concretizăm ceva. Asta este veşnica întrebare şi întrebarea este care este acea interfaţă care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, le-a transmis preşedintele membrilor comunităţii de români din Marea Britanie.

El a explicat că intenţionează crearea unui portal care să includă asociaţiile de români din afara ţării, specialişti, locuri unde se fac cursuri de limba română, în aşa fel încât să fie creată o reţea pentru diaspora.

Şeful statului a transmis „optimismul său, pe termen mediu” în ceea ce priveşte România.

„Vreau să vă mai transmit optimismul foarte puternic pe care îl am faţă de România, pe termen mediu. Pentru că de multe ori avem o privire foarte emoţională şi când e emoţională e pe termen scurt şi foarte scurt, dar, ca să reuşim să ne evaluăm cu acurateţe, trebuie să ne uităm la perioade ceva mai mari de timp şi, pe de o parte, nu putem să nu vedem progresele pe care România le-a făcut, dacă ne comparăm cu momentul intrării în Uniunea Europeană, de exemplu, acum 18 ani.

Pe de altă parte, nu putem să nu vedem faptul că România e ţară care şi-a dublat PIB-ul în 10 ani şi toate atuurile pe care le are pentru perioada următoare, nu imediat următoare, dar următoare, sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor. Există o maturizare, zic eu, chiar dacă cumva întârziată, a administraţiei publice din România şi chiar dacă are foarte, foarte multe restanţe, în special în zona de integritate, dar există progrese în a absorbi fonduri europene. Deci există perspectivele ca România să devină, într-un termen mediu, mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea şi de-aia vă invit să credem în ţara asta”, a adăugat Nicuşor Dan.

