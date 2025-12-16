Live TV

Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat

Data actualizării: Data publicării:
oscar
Foto: Getty Images

Academia de film americană a anunţat, marţi, listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediţie a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează Variety. „Jaful secolului” („Traffic”), propunerea României pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” lipsește.

Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituţia care decernează premiile Oscar, au participat la votul preliminar în mai multe categorii, printre care lungmetraj internaţional”, scurtmetraj de animaţie”, lungmetraj documentar", scurtmetraj documentar”, scurtmetraj live action”, machiaj şi coafură”, coloană sonoră”, cântec original, sunet şi efecte vizuale”.

Anul 2025 marchează și debutul listelor scurte pentru realizări deosebite în categoriile cea mai bună distribuţie şi cea mai bună imagine”, ambele fiind incluse pentru prima dată în acest proces intermediar de selecţie.

Există trei filme câștigătoare ale Student Academy Awards 2025 aflate pe lista scurtă: „The Shyness of Trees” (scurtmetraj de animație), „Butcher’s Stain” (scurtmetraj de ficțiune) și „Dad’s Not Home” (scurtmetraj de ficțiune).

În urma anunţului oficial de marţi, cele mai multe propuneri de nominalizare - câte şapte - le-au primit filmele Sinners” şi Wicked: For Good”. Pe locul următor, cu şase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul "Frankenstein".

Filmul  Traffic” (Jaful secolului”), regizat de Teodora Ana Mihai, scris şi produs de Cristian Mungiu, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, nu a fost însă inclus pe această listă scurtă.

La categoria cel mai bun lungmetraj internaţional” au fost propuse spre nominalizare următoarele producţii cinematografice: Belen” (Argentina), The Secret Agent” (Brazilia), It Was Just an Accident” (Franţa), "Sound of Falling" (Germania), Homebound” (India), The President's Cake” (Irak), Kokuho” (Japonia), All That's Left of You” (Iordania), Sentimental Value” (Norvegia), Palestine 36” (Palestina), No Other Choice” (Coreea de Sud), Sirat” (Spania), Late Shift” (Elveţia), Left Handed Girl” (Taiwan), The Voice of Hind Rajab” (Tunisia).

Procesul de votare la Oscar, care va determina nominalizările finale în toate cele 24 de categorii, va începe pe 12 ianuarie 2026 şi se va încheia pe 16 ianuarie 2026. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2026.

Conan O'Brien va reveni ca prezentator al ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles pe 15 martie 2026.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
Jaful secolului
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
oscar 2025
Premiile Oscar 2025. Unde pot fi vizionate și care este lista completă a nominalizărilor
US comedian and television host Conan O'Brien visits the White House
Conan O'Brien va prezenta a 97-a ediţie a Premiilor Oscar. „Este persoana perfectă pentru această celebrare a filmului”
În Argentina a fost evitat un nou ”jaf al secolului”, prin descoperirea întâmplătoare a unui tunel către o bancă. Foto: Profimedia Images
Un tunel de 220 de metri a fost descoperit întâmplător lângă o bancă, în Argentina. Un nou „jaf al secolului” probabil a fost evitat
Recomandările redacţiei
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Muncii: „Nu putem face reforme de tip Băsescu”. Ce soluții...
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
Christopher W. Smith și Oana Țoiu.
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru...
Ultimele știri
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR
Florin Manole, despre impozitarea progresivă: „Se face bine atunci când se face pe venitul globalizat”
Câți dintre românii care sunt plătiți cu salariul minim pe economie lucrează de fapt „la negru”. Ce spune ministrul Muncii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit la 29 de ani
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...