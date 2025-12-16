Live TV

Diana Buzoianu acuză „fake news-uri care se duceau pe securitate naţională” în scandalul barajelor. „Acolo o să acţionăm foarte clar”

Data actualizării: Data publicării:
diana buzoianu la o conferinta de presa
Diana Buzoianu. Foto:Inquam Photos / Mălina Norocea

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, se arată „ferm convinsă că s-au dat nişte bani serioşi” pentru un „atac coordonat” împotriva sa, atac „pe care s-a încercat o căţărare politică”. Ea anunţă că se va adresa inclusiv instanţei de judecată în urma publicării unor informaţii care prezentau în mod eronat afirmaţii ale sale.

„Eu sunt ferm convinsă că s-au dat nişte bani serioşi zilele acestea pentru denigrările care s-au făcut, publice. (...) Sunt ferm convinsă, din perspectivă personală, eu chiar cred acest lucru. Dar nu o să mă transform... în schimb o să mergem, pentru că au fost nişte cazuri de fake news-uri şi de manipulări care au fost zilele acestea date, care se duceau mai degrabă pe securitate naţională, că se dărâmă toate barajele, acolo o să acţionăm foarte clar, iar eu o să acţionez inclusiv în instanţă anumite lucruri care ar fi fost spuse personal de către mine, că aş fi ştiut anumite documente publicate care spuneau exact pe dos şi articole, fiţuici care se vând ca site-uri de ştiri ziceau că, de fapt, reiese exact opusul decât ceea ce scria negru pe alb în document”, a afirmat Diana Buzoianu, marţi seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului consideră că „este foarte clar” că au fost „nişte lucruri coordonate” în ceea ce priveşte comunicarea privind activitatea sa în legătură cu criza apei de la Paltinu, care a afectat peste 107.000 de oameni care au rămas fără apă potabilă zile la rând.

Buzoianu a susţinut că, în ultimele două săptămâni, împotriva sa a avut loc un „atac coordonat”, atac pprin care „s-a încercat o căţărare politică, o căţărare care nu a reuşit”.

Ministrul Mediului a acuzat o încălcare a prevederilor din protocolul coaliției de guvernare care interzic parlamentarilor unui partid să voteze moțiuni de cenzură sau moțiuni simple împotriva partenerilor.

„În mod evident când un partid își încalcă potocolul de coaliție, este evident ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi. Și nu doar să fie pus pe ordinea de zi, ci să existe și niște explicații pentru că nu poți să te bucuri de stabilitatea coaliției, de putere. Nu te poți bucura de avantajele stabilității coaliției și în același timp tu să joci și în opoziție. Nu există această perspectivă”, a declarat Diana Buzoianu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Digi Sport
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The President Emmanuel Macron French President E.Macron during "Discussions on democratic challenges in the face of social networks and algorithms" with readers of the newspaper "La Provence" in Marseille, December 16, 2025. The head of state also gave an
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron: „Am primit un mesaj. Ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat”
paved road with trees in the forest in sunny weather, trees along the paved road for cars
Perdele forestiere în sudul României: Diana Buzoianu anunță începerea procedurilor pentru studiul de fezabilitate pe 380 de hectare
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu apără decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „În același mod vom acționa”
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului
Recomandările redacţiei
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
poftofel cu bani
Ministrul Muncii: Ceşterea salariului minim ar avea impact favorabil...
European summit in Brussels on June 26, 2025.
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Marea Britanie: „Vă mulţumesc...
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
Ultimele știri
Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR
Florin Manole, despre impozitarea progresivă: „Se face bine atunci când se face pe venitul globalizat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...