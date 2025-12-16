Diana Buzoianu acuză „fake news-uri care se duceau pe securitate naţională” în scandalul barajelor. „Acolo o să acţionăm foarte clar”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, se arată „ferm convinsă că s-au dat nişte bani serioşi” pentru un „atac coordonat” împotriva sa, atac „pe care s-a încercat o căţărare politică”. Ea anunţă că se va adresa inclusiv instanţei de judecată în urma publicării unor informaţii care prezentau în mod eronat afirmaţii ale sale.

„Eu sunt ferm convinsă că s-au dat nişte bani serioşi zilele acestea pentru denigrările care s-au făcut, publice. (...) Sunt ferm convinsă, din perspectivă personală, eu chiar cred acest lucru. Dar nu o să mă transform... în schimb o să mergem, pentru că au fost nişte cazuri de fake news-uri şi de manipulări care au fost zilele acestea date, care se duceau mai degrabă pe securitate naţională, că se dărâmă toate barajele, acolo o să acţionăm foarte clar, iar eu o să acţionez inclusiv în instanţă anumite lucruri care ar fi fost spuse personal de către mine, că aş fi ştiut anumite documente publicate care spuneau exact pe dos şi articole, fiţuici care se vând ca site-uri de ştiri ziceau că, de fapt, reiese exact opusul decât ceea ce scria negru pe alb în document”, a afirmat Diana Buzoianu, marţi seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului consideră că „este foarte clar” că au fost „nişte lucruri coordonate” în ceea ce priveşte comunicarea privind activitatea sa în legătură cu criza apei de la Paltinu, care a afectat peste 107.000 de oameni care au rămas fără apă potabilă zile la rând.

Buzoianu a susţinut că, în ultimele două săptămâni, împotriva sa a avut loc un „atac coordonat”, atac pprin care „s-a încercat o căţărare politică, o căţărare care nu a reuşit”.

Ministrul Mediului a acuzat o încălcare a prevederilor din protocolul coaliției de guvernare care interzic parlamentarilor unui partid să voteze moțiuni de cenzură sau moțiuni simple împotriva partenerilor.

„În mod evident când un partid își încalcă potocolul de coaliție, este evident ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi. Și nu doar să fie pus pe ordinea de zi, ci să existe și niște explicații pentru că nu poți să te bucuri de stabilitatea coaliției, de putere. Nu te poți bucura de avantajele stabilității coaliției și în același timp tu să joci și în opoziție. Nu există această perspectivă”, a declarat Diana Buzoianu.

