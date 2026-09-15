Live TV

Vot istoric în Parlamentul European: „Rusia, principala amenințare la adresa Europei”. O nouă entitate va fi înființată

Data publicării:
Parlamentul European
Parlamentul European. Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O nouă entitate a UE care să apere democrația Rusia: principala amenințare la adresa integrității democratice a Europei Ingerințele digitale Suveranitatea Uniunii Europene Reziliența electorală Libertatea mass-mediei și societatea civilă Pregătirea societății

Parlamentul a adoptat marți (cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 abțineri) un raport referitor la constatările Comisiei speciale pentru Scutul european pentru democrație. Documentul cuprinde recomandări practice privind modul în care Uniunea își poate apăra mai bine instituțiile democratice și poate consolida instrumentele de care dispune.

Comisia specială a Parlamentului a fost înființată în decembrie 2024, cu sarcina de a examina intensificarea și impactul activităților ostile îndreptate împotriva Uniunii Europene, cum ar fi acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine (FIMI), atacurile hibride și campaniile coordonate de dezinformare. În constatările lor, deputații europeni susțin că abordarea curentă a Uniunii este fragmentată, iar statele membre nu pot contracara eficient aceste amenințări dacă acționează singure.

O nouă entitate a UE care să apere democrația

Deputații europeni sprijină înființarea unui Centru european pentru reziliența democratică (așa cum a anunțat Comisia Europeană în cadrul strategiei sale privind Scutul european pentru democrație, în conformitate cu propunerile formulate de Parlamentul European în legislatura precedentă). Ei consideră că acest centru ar avea funcția de „centru independent de excelență”, menit să combată FIMI și operațiunile de dezinformare și să coordoneze măsurile luate la nivel național. Noua structură nu ar trebui să dubleze instrumentele existente, ci să regrupeze măsurile în curs de în curs de aplicare la nivelul Uniunii într-o singură entitate, cu o viziune, un mandat și un buget clar definite și cu capacitatea de a acționa. Participarea ar trebui să fie obligatorie pentru toate statele membre și ar trebui asigurat și controlul parlamentar.

Rusia: principala amenințare la adresa integrității democratice a Europei

Raportul scoate în evidență atacurile hibride frecvente lansate de Rusia împotriva infrastructurii critice, care îmbracă diverse forme, cum ar fi atacurile cibernetice, sabotajul fizic, incendierile cu intenție, spionajul și bruierea semnalelor. Și Belarusul, China, Iranul și Coreea de Nord lansează astfel de atacuri. Deputații europeni doresc sancțiuni extinse împotriva celor care facilitează dezinformarea și a celor care îi ajută să eludeze sancțiunile existente. De asemenea, raportul condamnă faptul că Rusia a întocmit o „listă neagră”, motivată politic, pe care figurează funcționari, jurnaliști și deputați europeni. În opinia deputaților, lista este un instrument de război hibrid.

Ingerințele digitale

Deoarece aceste atacuri se petrec, în general, în spațiul digital, deputații europeni cer aplicarea riguroasă a normelor existente din domeniul digital (precum Regulamentul privind serviciile digitale și Regulamentul privind IA), mai degrabă decât introducerea unei legislații noi. Deputații doresc și ca platformele să fie trase la răspundere și să ia mai multe măsuri pentru a combate ingerințele electorale bazate pe boți, precum și să protejeze discursul democratic. Raportul afirmă că libertatea de exprimare și libertatea de informare sunt drepturi care protejează oamenii, nu mașinile.

Suveranitatea Uniunii Europene

Deputații europeni îndeamnă Uniunea Europeană să își reducă dependența de tehnologia controlată de actori străini în sectoare critice, în special de companii tehnologice americane și de producători chinezi de componente hardware. În acest scop, deputații propun o strategie echilibrată, de tip „să cumpărăm produse europene”, pentru investițiile în infrastructura critică, dar și diversificarea aprovizionării cu materii prime critice prin identificarea unor parteneri mai fiabili.

Reziliența electorală

Pentru a proteja integritatea alegerilor de amenințările în continuă evoluție și pentru a preveni finanțarea prin interpuși și ingerințele, deputații europeni propun ca infrastructura electorală să fie clasificată drept infrastructură critică. Ei solicită ca donațiile politice bazate pe criptomonede să respecte principiul „cunoaște-ți finanțatorul”. În același timp, ar trebui introduse măsuri împotriva conținuturilor de tip deepfake și a reclamelor frauduloase, iar femeile care candidează la alegeri ar trebui să beneficieze de o protecție mai bună.

Deputații susțin că este esențial să se mențină o cooperare strânsă și să se acorde ajutor pentru a îmbunătăți reziliența țărilor candidate și partenere. De asemenea, ei condamnă instrumentalizarea migrației, pe care o consideră o încercare inacceptabilă de a exercita presiune politică asupra Uniunii Europene.

Libertatea mass-mediei și societatea civilă

Potrivit deputaților europeni, o mai bună educație în domeniul mass-mediei și al inteligenței artificiale este esențială, alături de o societate civilă puternică și independentă. Parlamentul cere să se prevadă fonduri pe termen lung pentru a sprijini libertatea mass-mediei și jurnalismul de investigație, dar și aplicarea unor măsuri de protecție împotriva programelor-spion ilegale și sprijin pentru participarea civică.

Pregătirea societății

Deputații europeni subliniază că întărirea rezilienței democratice depinde de capacitatea societății de a continua să funcționeze în situații de criză. Ei recomandă organizarea de exerciții periodice pe scară largă, să crearea unei aplicații de alertă în caz de criză la nivelul întregii Uniuni, precum și instituirea unei „Zi Europene a Pregătirii”, pe 24 februarie, data la care Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina.

Mai multe detalii despre punctele-cheie din raport sunt disponibile aici.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Dmitri Peskov
2
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
3
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
MixCollage-13-Sep-2026-08-19-PM-7976
4
Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în...
Radosław Sikorski
5
Șeful diplomației poloneze spune că NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și...
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Digi Sport
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Parlamentul European
Dezbateri pe bugetul multianual al UE 2028-2034. Siegfried Mureșan avertizează statele membre că nu vor putea impune orice compromis PE
canada uniunea europeana
Parlamentul European va avea un birou la Ottawa, pentru consolidarea relațiilor UE - Canada
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să finalizeze ancheta privind TikTok
kelemen hunor
Kelemen Hunor neagă că s-ar fi opus numirii lui Luca Niculescu premier: „Este minciună”. În ce condiții ar vota UDMR noul guvern
cartier blocuri
Membrii Comisiei speciale a Parlamentului European pentru criza locuinţelor în UE vin în misiune la Bucureşti
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_FERMIERI_SUVERANISTI_092_INQUAM_Photos_George_Calin
Traficul în Pasajul Victoriei a fost blocat: „Căline, Căline, poporul...
sigla psd
PSD îi va propune trei soluții lui Nicușor Dan. Cu ce mandat merg...
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, despre violențele de...
profimedia-0840824555
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”...
Ultimele știri
„Mykonos-Nordis”, comisie de anchetă în Parlament. Cine a finanțat zborurile private și ce interese au avut
Parlamentul ucrainean l-a destituit pe procurorul general pe fondul unui scandal de corupție și al unei ciudate călătorii la Paris
China înăspreşte restricţiile privind ieşirea cetățenilor din ţară. Motivele invocate de Beijing
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui...
Fanatik.ro
Gigi Becali, chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile împotriva lui Istvan Kovacs! Exclusiv
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
MM Stoica, după primul meci al lui Denis Drăguș la FCSB: „A avut niște probleme!”
Adevărul
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la...
Playtech
Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Mesajul MApN pentru români: „Nu vă panicați”
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Pro FM
Dakota Johnson și Machine Gun Kelly, surprinși împreună la New York. Actrița s-a despărțit recent de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Aclamată cu ovaţii în picioare. Actrița care câștigă al cincilea premiu Emmy consecutiv: „Ce aventură a fost!”
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Pericol pentru câini în septembrie! Ce trebuie să verifice stăpânii după fiecare plimbare
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...