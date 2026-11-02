Live TV

SUA susțin reluarea vânzărilor de gaze naturale rusești către Europa prin Ucraina. Comisarul pentru Energie: Nu aș avea încredere (WSJ)

Data publicării:
profgaze rusia europa vladimir putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Statele Unite susțin reluarea rapidă a vânzărilor de gaze naturale rusești către Europa prin conductele care traversează Ucraina — inamicul Moscovei din timpul războiului —, ca parte a negocierilor menite să asigure un armistițiu energetic înainte de iarna care se apropie, potrivit unor oficiali americani, europeni și ucraineni, relatează The Wall Street Journal.

Ideea, abordată de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff în timpul vizitelor la Moscova și Kiev din septembrie, ar presupune vânzarea gazului rusesc prin intermediul unei companii americane pentru a ocoli sancțiunile europene — și ar putea reprezenta o oportunitate profitabilă pentru investitorii americani, au afirmat persoanele care au participat la discuții.

Conform legislației actuale a Uniunii Europene, toate achizițiile de gaze naturale din Rusia trebuie eliminate treptat până la sfârșitul anului 2027. Liderii celor mai mari țări europene au declarat că nu au niciun interes să revină la dependența de aprovizionarea cu energie dintr-o țară pe care o consideră principala lor amenințare strategică.

Planul a fost pus în așteptare luna trecută, după ce Ucraina a încetat unilateral atacurile asupra rafinăriilor rusești, sub presiunea președintelui american Donald Trump. Kievul a suspendat atacurile asupra rafinăriilor rusești timp de aproape două săptămâni, în timp ce Rusia continua să lovească infrastructura energetică a Ucrainei și Moscova începea să exporte motorină către SUA. Statele Unite și-au îndreptat atenția către posibilitatea unui acord de pace mai substanțial. 

Kievul a reluat însă vineri campania aeriană, lansând trei atacuri asupra a trei rafinării rusești importante în ultimele trei zile. Acest lucru a conferit un caracter și mai urgent eforturilor de a ajunge la un armistițiu energetic mai cuprinzător, în perspectiva negocierilor de pace trilaterale prevăzute pentru jumătatea lunii noiembrie la Abu Dhabi, între SUA, Rusia și Ucraina. Până în prezent, Rusia a respins încercările americane de a ajunge la un astfel de acord.

În viziunea negociatorilor americani, revenirea Rusiei pe piața europeană a gazelor naturale ar constitui un puternic stimulent pentru ca președintele Vladimir Putin să-și dea acordul. Utilizarea rețelei de conducte din perioada sovietică, care se întinde spre Europa prin Ucraina, pornind de la zăcămintele de gaze din Urengoi, în Siberia, ar oferi, de asemenea, Kievului veniturile atât de necesare provenite din taxele de tranzit.

Oficialii de la Casa Albă au propus ca Rusia să depună veniturile obținute din vânzările de gaze către Europa într-un cont escrow în jurisdicția unei țări terțe, astfel încât Kremlinul să nu folosească banii pentru a-și finanța războiul, a declarat un înalt oficial american. Aceștia au încercat să promoveze această idee în rândul liderilor europeni ca o modalitate de a reduce prețurile la energie în perspectiva iernii, în condițiile în care rezervele de gaze ale Europei au atins cel mai scăzut nivel sezonier din ultimii câțiva ani.

O astfel de presiune reprezintă o schimbare radicală față de prima administrație a lui Trump. Pe atunci, Trump a criticat-o în repetate rânduri pe cancelara germană Angela Merkel pentru construirea gazoductului Nord Stream 2 din Rusia. El a avertizat că Nord Stream 2 ar face Germania să devină „captivă Rusiei” și, la sfârșitul anului 2019, a impus sancțiuni împotriva acesteia.

La puțin peste doi ani mai târziu, Rusia — a cărei armată este finanțată din veniturile obținute din exportul de energie — a invadat Ucraina, mizând pe faptul că Europa nu va reacționa din cauza dependenței sale economice puternice de Moscova.

Războiul i-a determinat însă pe europeni să considere dependența de gazul natural rusesc drept o vulnerabilitate strategică față de o putere ostilă în care nu mai au încredere. UE a adoptat o legislație care restricționează drastic importurile de gaze rusești și le interzice complet până la sfârșitul anului viitor. Poziția oficială actuală a UE este că blocul comunitar nu va relua achizițiile de gaze rusești nici măcar după încheierea unui acord de pace complet cu Rusia, cu atât mai puțin în cadrul unui armistițiu energetic fragil care îi permite lui Putin să continue războiul și îi asigură finanțare pentru armata sa.

Comisarul UE pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat într-un interviu acordat unui ziar maghiar în luna octombrie – fapt confirmat de biroul său – că interdicția privind importurile de gaze din Rusia ar trebui să fie permanentă.

„Cu siguranță nu aș avea încredere în Rusia. Chiar dacă mâine ar veni pacea, lucru pe care îl sperăm cu toții”, a spus el.

Administrația Trump mizează pe faptul că rezistența europeană se va dovedi mai puțin rigidă decât pare la prima vedere.

Însă, în privat, unii înalți oficiali europeni sunt mai direcți. Un înalt oficial nordic a afirmat că ideea reluării achizițiilor de gaze rusești contravine tuturor valorilor pe care le susțin europenii, în timp ce un înalt oficial dintr-o mare țară europeană a comparat-o cu gestul fostului lider britanic Neville Chamberlain, care a sacrificat Cehoslovacia în fața lui Hitler în schimbul unor acorduri comerciale.

Statele Unite, la rândul lor, consideră acum o eventuală redeschidere a conductei Nord Stream ca o componentă potențial importantă a unui acord mai amplu, nu doar pentru a pune capăt războiului din Ucraina, ci și pentru a rezolva tensiunile de lungă durată dintre Rusia și aliații europeni ai Americii. Greșeala lui Merkel, a afirmat un înalt oficial american, a fost aceea de a continua proiectul conductei fără a depune mai întâi eforturi pentru a ajunge la un acord de securitate mai amplu cu Rusia, cu care Moscova să se simtă în largul său.

Rusia și Germania au construit în 2011 prima conductă Nord Stream pentru a ocoli rețelele care treceau prin Ucraina. Nord Stream 1, care și-a întrerupt livrările în august 2022, și Nord Stream 2, care nu a fost niciodată pusă în funcțiune, au fost grav avariate în urma unor explozii subacvatice atribuite Ucrainei în septembrie 2022. Repunerea lor în funcțiune ar necesita un timp considerabil, chiar dacă obstacolele politice și de reglementare ar putea fi cumva depășite.

Un oficial american a declarat că negociatorii au discutat diverse propuneri economice pe parcursul negocierilor. Europenii și-au exprimat interesul față de o propunere care ar reduce drastic prețurile la gaz pe întreg continentul, a spus oficialul, adăugând că orice acorduri economice ar face parte dintr-un acord de pace cuprinzător.

În schimb, rețeaua care traversează Ucraina, cu conexiuni către Slovacia și mai departe către Austria și Germania, a putut fi repusă în funcțiune aproape imediat. Cantități limitate de gaz au continuat să circule prin aceasta până la închiderea sa în ianuarie 2025, când războiul dintre Rusia și Ucraina era deja în plină desfășurare.

În prezent, doar 11% din gazul natural al Europei provine din Rusia, față de 45% în ajunul războiului. Gazul natural lichefiat din SUA reprezintă 30% din consumul european, în timp ce gazul rusesc este importat fie prin nave-cisternă de GNL, fie prin conductele TurkStream care alimentează Ungaria și Slovacia.

Oficialii europeni recunosc că repercusiunile războiului lui Trump împotriva Iranului ar putea eroda rezistența Europei. Livrările de gaz natural lichefiat din Qatar rămân blocate în Golful Persic, iar creșterea globală a prețurilor la energie a continuat chiar și în condițiile în care un număr mai mare de transporturi de petrol au trecut prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit UE, Europa a cheltuit 100 de miliarde de euro în plus, aproximativ 112 miliarde de dolari, pe energie, ca urmare a războiului cu Iranul.

Conform autorităților de reglementare din domeniul energiei din UE, capacitatea de stocare subterană a gazelor naturale din Europa este ocupată în proporție de aproximativ 75 %, iar continentul va intra în iarna care urmează cu stocuri sub media ultimilor nouă ani.

Principalul partid german de opoziție, formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, a făcut deja din reluarea importurilor de gaze naturale la prețuri reduse din Rusia un element-cheie al campaniei sale electorale în perspectiva alegerilor naționale programate pentru 2028.

Europa ar putea să-și schimbe mai ușor poziția dacă Kievul ar aproba vânzările de gaze naturale ca parte a unui armistițiu care ar preveni întreruperile de energie și o posibilă catastrofă umanitară în marile orașe ucrainene, ceea ce ar putea declanșa un nou exod de refugiați în lunile următoare, au afirmat diplomații. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât Ucraina a rămas fără sisteme de apărare aeriană, SUA restricționând livrările de rachete interceptoare Patriot pe fondul unei penurii globale cauzate de războiul cu Iranul.

Citește și:

Cum a reușit Ucraina să adune cele mai mari rezerve de gaze naturale din ultimii șase ani, în ciuda intensificării atacurilor rusești

Putin ar accepta o discuție telefonică directă cu Zelenski. În ce condiții ar putea avea loc

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
blana docuz
4
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Haley Stevens Mike Rogers
„Trădare josnică”. Cutremur în Partidul Democrat din SUA: o deputată din Michigan sprijină un republican în cursa pentru Senat
sedinta a congresului sua
Cine câștigă bătălia pentru Congresul SUA? Democrații speră să profite de scăderea popularității lui Donald Trump
donald trump profimedia
Donald Trump, fascinat de aspectul fizic al bărbaților. Pe cine consideră atrăgător și pe cine critică președintele SUA
trump alegeri intermediare
Deciziile-surpriză ale Washingtonului. Ce riscă Europa dacă își joacă toate cărțile pe rezultatul alegerilor intermediare din SUA
melania trump
Vladimir Putin „și-a dorit foarte mult” ca Melania Trump să fie cea care să medieze încetarea focului la Oleșkî
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova: „Aștept cu...
Kyiv, Ukraine. 25th Nov, 2024. Person seen holding smartphone in hand displaying an air alert notification as air raid sirens ring out across Kyiv. Several Shahed drones were flying above the city at the time time of taking the picture. Credit: Andreas St
Alerte false de atac nuclear, chimic și lupte de stradă la Kiev...
incendiu in sectorul 4 al Capitalei
Incendiu puternic la un salon de evenimente din sectorul 4 al...
Persoane la Casa de Pensii a Municipiului București, 30 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Anunțul ministrului Muncii despre pensiile calculate greșit. „A fost...
Ultimele știri
Operațiunea Jupiter: peste 200 de percheziții în București și în mai multe județe. Prejudicii de milioane de euro
Iotova, pe cale să devină prima femeie președinte aleasă în Bulgaria. Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea. Ce mesaje au transmis
Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
De ce îl urăște, de fapt, Walter Zenga pe Cristi Chivu. Ștefan Beldie dezvăluie motivele pentru care fostul...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Furtună în familia Șucu, declanșată de Daniel Pancu! Ce s-a întâmplat între Andrei și mama sa. Exclusiv
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...