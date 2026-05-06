Un act de sabotaj la un stâlp de înaltă tensiune pune pe jar serviciile secrete germane și austriece

O singură tăietură, trei zile fără petrol: anchetatorii suspectează un act de sabotaj, Parlamentul cere lămuriri, serviciile secrete urmăresc pista Rusiei. Vorbim despre un stâlp de înaltă tensiune neînsemnat din munții Friuli, nu departe de granița dintre Italia și Austria. Linia electrică străbate de zeci de ani peisajul prealpin. Aproape nimeni nu o mai observă, și totuși de ea depinde un sistem care alimentează cu energie milioane de oameni din Austria, Cehia și Germania. Cineva a știut asta. Este posibil ca această persoană aflată în cunoștință de cauză să se afle în Rusia, așa cum se presupune între timp în cercurile serviciilor secrete, conform informațiilor obținute de focus.de.

Pe 25 martie 2026, acest stâlp s-a prăbușit. Operatorul de rețea italian Terna vorbește despre o „defecțiune tehnică”, se vorbește și despre o alunecare de teren. La prima vedere, totul pare a fi ceva ce se poate întâmpla în rețelele electrice ramificate care traversează munții înalți: controlabil, explicabil, aproape banal. Terna anunță că trebuie să scoată din rețea linia de înaltă tensiune către Paluzza, situată în apropiere, pentru a permite repararea stâlpului electric.

Suspiciunea devine mai concretă

Astăzi, după o lună și jumătate, este clar că nu a fost vorba despre o alunecare de teren, ci mai degrabă de un dispozitiv de tăiere cu flacără care a doborât stâlpul. Și că fapta a fost probabil comisă cu câteva zile înainte. Stâlpul stătea acolo tăiat pe jumătate, cu scopul ca prăbușirea sa să aibă loc după ce făptașii vor fi dispărut fără urmă. În orice caz, Carabinierii și Parchetul italian pornesc de la ipoteza „distrugerii de către persoane neidentificate”.

Serviciile secrete din Germania și Austria sunt acum interesate de caz. Contactat, Oficiul Federal de Poliție Criminală nu vrea nici să confirme, nici să infirme că este implicat în anchetă. În Parlamentul de la Viena, deputatul FPÖ Paul Hammerl a depus săptămâna aceasta o listă cu 27 de întrebări adresate ministrului Apărării. Rezultate? Până acum, nimic, scrie focus.de.

Un dispozitiv de tăiere în loc de alunecare de teren

Un singur lucru este cert: în acea zi de 25 martie, curentul electric s-a întrerupt. Și odată cu acesta, unul dintre sistemele decisive de aprovizionare cu energie din Europa a fost pus în pericol. Pentru că energia electrică care trecea prin acest stâlp alimentează o stație de pompare situată de-a lungul celui mai important oleoduct european, care se întinde de la sud la nord. Iar fără pompe, petrolul nu mai curge prin acesta.

Conducta Transalpine (TAL), care pornește din portul din Trieste și străbate Alpii pe o distanță de 753 de kilometri până în sudul Germaniei, este coloana vertebrală invizibilă a aprovizionării cu petrol a Austriei, Cehiei și Germaniei, un sistem care funcționează în mod normal în liniște și fiabil, ecranat, subteran, dotat cu tehnologie de ultimă generație și monitorizat non-stop. Este un exemplu model de infrastructură modernă.

Conducta „nu este în niciun moment” în pericol

Și totuși, în acest moment se vede cât de relativă este această protecție. Pentru că astfel de conducte nu transportă petrol din proprie putere. Au nevoie de presiune, au nevoie de stații de pompare, au nevoie de energie, iar tocmai această energie lipsește brusc. Când conducta este oprită, funcționarea stației de pompare trebuie „oprită în mod corespunzător și controlat”, așa cum se menționează ulterior într-o declarație a companiei operator TAL.

Conducta nu ar fi fost „în niciun moment” pusă în pericol. „Defecțiunea a afectat infrastructura energetică externă, nu conducta în sine”, spune o purtătoare de cuvânt. Sunt fraze care resping responsabilitatea, care ar trebui să transmită siguranță și control și, în același timp, ascund faptul că aici a fost lovită o arteră vitală.

Trei zile fără aprovizionare

TAL este operat în comun de trei companii – SIOT (Italia), TAL Austria și TAL Germania –, care se află în proprietatea unui consorțiu de grupuri petroliere europene și internaționale, printre care se numără austriaca OMV, Shell, ruseasca Rosneft, ENI, C-BLUE B.V. (Gunvor) și ExxonMobil. Austriecii dețin cea mai mare cotă individuală din conductă, de 25%. Nimeni din acest consorțiu nu are interesul ca tensiunile să afecteze prețul acțiunilor.

Efectele se resimt imediat, chiar dacă toți cei implicați încearcă să le ascundă. La Karlsruhe, la cea mai mare rafinărie din Germania, aprovizionarea se oprește. „Până la 30 martie, timp de trei zile, nu am primit țiței prin conducta TAL și am trăit din stocurile noastre de țiței”, a confirmat o purtătoare de cuvânt a rafinăriei MiRO. Și instalațiile Bayernoil au fost nevoite să recurgă la rezerve; timp de trei zile se face o punte, se compensează, se stabilizează. Aprovizionarea nu se prăbușește. Dar se află brusc în balanță.

Trăind din rezerve

În același timp, conducta în sine este considerată a fi protejată în mod exemplar. Deoarece toată lumea știe cât de vitală este, se desfășoară regulat exerciții de-a lungul conductelor.

În Baden-Württemberg, de exemplu, în cadrul unei alarme majore în scop de instruire, pompierii și forțele de intervenție au exersat procedura împotriva sabotorilor de conducte, au simulat scurgeri și au coordonat intervenții pe mai multe județe. Era vorba de scurgeri de petrol, conducte avariate, pericole pentru mediu. „Menținerea siguranței în exploatarea acestei conducte are o importanță deosebită”, se menționa ulterior într-un comunicat al autorităților din Stuttgart. Exercițiul a demonstrat în mod impresionant cât de rapid și profesional au fost puse în aplicare măsurile necesare.

A fost un sistem de securitate impresionant cel care a fost mobilizat. Și, din perspectiva actuală, este și mai revelator. Pentru că toate astfel de exerciții au un lucru în comun: se concentrează pe conductă în sine. Dar în Friuli aceasta a rămas intactă. Nu a existat nicio scurgere, nicio conductă avariată. Și totuși, sistemul a stat trei zile în repaus.

Oprire fără scurgere

Aici se vede adevărata esență a acestei povești, care îi face pe anchetatori atât de nervoși: TAL nu este un sistem izolat, ci este integrat într-o rețea de infrastructură, dependentă de energie electrică, de rețele, de noduri care se află în afara propriei arhitecturi de securitate.

Stâlpul din Friuli se află la kilometri distanță de conductă. Și totuși, este decisiv pentru funcționarea acesteia.

Pentru operatori, situația este delicată, deoarece, dacă s-ar confirma că o intervenție țintită este suficientă pentru a paraliza indirect conducta, acest lucru ar avea consecințe, nu doar din punct de vedere tehnic, ci mai ales asupra încrederii în siguranța acestei infrastructuri. Responsabililor de la Tal le devine clar: pot proteja, monitoriza și securiza conducta cu senzori, tehnologie, exerciții și planuri de intervenție. Cu toate acestea, funcționarea conductei este sigură doar până când cineva trage ștecherul, concluzionează jurnaliștii de la focus.de.

