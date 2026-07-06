Rusia introduce „în mod repetat” grenade sau alte obiecte explozive în cadavrele soldaților ucraineni repatriați

Conform unui oficial al poliției ucrainene, dispozitive explozive ascunse în cadavrele soldaților ucraineni uciși repatriați de Rusia în baza acordurilor de repatriere au fost găsite „în mod repetat”

Raportul macabru vine de la Taras Tarasenko, de la sediul poliției din regiunea Kirovohrad, situată în centrul Ucrainei, unde multe dintre rămășițele repatriate sunt trimise pentru examinare medico-legală, scrie TVP World.

Tarasenko a declarat că echipele medico-legale încep fiecare examinare verificând dacă cadavrele conțin obiecte care ar putea reprezenta un pericol.

„Astfel de cazuri s-au produs în mod repetat. Am găsit dispozitive explozive, grenade și alte obiecte, așa că lucrăm cu extremă prudență”, a declarat el marți pentru agenția de știri de stat a Ucrainei, Ukrinform.

Tarasenko a adăugat că este obișnuit ca rămășițele mai multor persoane să fie amestecate într-un singur transport, ceea ce impune specialiștilor medico-legali să le separe folosind analiza ADN.

„Astfel de cazuri se întâmplă des. Uneori se observă imediat, alteori stabilim acest lucru pe baza rezultatelor examinărilor ADN”, a declarat el pentru Ukrinform.

Kievul și Moscova au efectuat multiple schimburi de cadavre ale soldaților căzuți la datorie, repatrierea fiind unul dintre puținele domenii de cooperare umanitară continuă între cele două țări de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022.

Cel mai recent schimb a avut loc pe 18 iunie. Ucraina a declarat că a primit 522 de cadavre pe care Rusia le-a identificat ca fiind ale unor militari ucraineni, în timp ce 33 de cadavre identificate ca fiind ale soldaților ruși au fost returnate la Moscova.

Cu toate acestea, oficialii ucraineni au afirmat anterior că unele transferuri efectuate de Rusia includeau cadavrele unor soldați ruși.

Ihor Klymenko, ministrul de interne al Ucrainei, a declarat anul trecut că această practică ar fi putut fi o încercare deliberată de a umfla numărul cadavrelor returnate sau ar fi reflectat ceea ce el a numit „atitudinea neglijentă a Rusiei față de proprii cetățeni”.

Editor : Sebastian Eduard