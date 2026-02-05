Un apropiat al lui Maduro a fost arestat în Venezuela și este pregătit pentru extrădarea în SUA

Oficialul venezuelean Alex Saab, fost om de afaceri și apropiat al fostului președinte Nicolas Maduro, a fost arestat miercuri în Venezuela într-o operațiune comună între autoritățile americane și cele venezuelene, a declarat un oficial al forțelor de ordine americane.

Saab, născut în Columbia, a fost reținut inițial în Capul Verde în 2020 și ulterior în Statele Unite timp de peste trei ani sub acuzaţia de luare de mită, înainte de a i se acorda clemenţă în schimbul eliberării unor cetăţeni americani reţinuţi în Venezuela, scrie Reuters preluată de Agerpres.

Ziarul columbian El Espectador l-a citat pe avocatul lui Saab, Luigi Giuliano, care a negat arestarea, susținând că este vorba despre „informaţii false”. Jurnaliști apropiați de autoritățile venezuelene au postat, de asemenea, pe rețelele sociale că Saab nu ar fi fost arestat.

Într-o declarație acordată site-ului de știri venezuelean TalCual, Giuliano a adăugat că Saab și-ar putea face apariția pentru a confirma personal cele întâmplate, dar se consultă cu guvernul cu privire la situație.

Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile într-o conferință de presă miercuri seara, afirmând că nu deține informații despre o posibilă arestare a lui Saab.

Posibilă extrădare și alți arestați

Oficialul american a precizat că Saab, în vârstă de 54 de ani, ar urma să fie extrădat în SUA în următoarele zile. De asemenea, a menționat că și Raul Gorrin, șeful rețelei de televiziune Globovision din Venezuela, a fost arestat în cadrul aceleiași operațiuni.

Această evoluție survine într-un moment de schimbare a cooperării între autoritățile americane și cele venezuelene, după arestarea fostului președinte Maduro de către forțele americane la Caracas în urmă cu o lună și sub conducerea guvernului interimarei Delcy Rodriguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro.

Oficialul american a subliniat importanța cooperării lui Delcy Rodriguez în cadrul operațiunii comune, având în vedere că, în calitate de lider interimar, ea controlează agențiile și acțiunile forțelor de ordine din Venezuela.

Departamentul de Justiție american și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii pe marginea acestor informații.

